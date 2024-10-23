再有朝鮮兵疑似現身俄軍營影片流出　韓媒：捕捉到朝鮮口音｜有片

朝鮮否認派兵支援俄羅斯後，韓國國家情報院繼續主張朝鮮派員赴俄，院長趙太庸23日在國會委員會彙報指，朝鮮已派出3000多名兵力，到12月左右，規模將增至1萬多人。

自稱是俄羅斯獨立媒體機構的阿斯特拉（Astra）10月22日在其Telegram頻道上發布一段影片，聲稱影片是朝鮮軍隊抵達位於海參崴（Vladivostok）俄軍基地的場景。外媒報道指，片中士兵很明顯以帶有朝鮮口音說出「已經太晚」等字句。



自由亞洲電視台（RFA）和韓聯社23日報道，Astra稱影片是該軍事基地內部關係人士所拍攝，其後將影片傳送給他們。

有網民在社交媒體X上轉載涉事片段：

影片中有多名士兵聚集在一起聊天、抽煙，有時還會看着拍照的人。拍攝者以俄羅斯雅庫特語（Yakut，又稱薩哈語）說「一支出色的盟軍已經從朝鮮抵達，我希望戰爭快點結束」；片中亦有士兵以帶有朝鮮口音的語言交流。

自稱是俄羅斯獨立媒體機構的阿斯等拉（Astra）2024年10月22日在其Telegram頻道上發布一段影片，聲稱影片是朝鮮軍隊抵達位於海參崴（Vladivostok）俄軍基地的場景。（Telegram@astrapress）

韓聯社報道，據韓國國情院推測，朝鮮10月8至13日向俄羅斯轉移首批兵力後，增派1500多人，目前派兵規模達到3000多人，他們尚未投入戰場，多數分散在俄羅斯內的各種訓練設施，應該處於適應階段。