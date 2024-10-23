打風潭美｜升級強烈熱帶風暴或下周初回馬槍向東移　料成長命風

【天文台／打風／颱風／預測路徑】熱帶氣旋潭美（TRAMI）今日（23日）下午增強為強烈熱帶風暴，在下午2時集結在香港東南約1,200公里，在今明兩日（23及24日）橫過菲律賓呂宋島北部，進入南中國海中北部並移海南島一帶，隨後的移動路徑及強度存在變數，有可能在下周初於海南島附近徘徊，而天文台發放的預測移動路徑圖顯示潭美在下周一（28日）在越南中部峴港對出近岸煞車，180度急轉向東移動。



天文台科學主任周二指出，有電腦模式預測潭美會在海南島附近轉向偏東方向橫過南海北部。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及兩個人工智能天氣預測模式均顯示，潭美下周初會「回馬槍」由越南中部對出近岸，反向東橫過南海中北部，逼近呂宋西部，下周中才在南海消散，甚或再「翻兜」移至海南島才消散，有可能較近珠江口，成為「長命回馬風」。



10月23日下午3時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港之東南約1,200公里，將橫過菲律賓呂宋北部後，明日進入南中國海中北部，但料會減弱為熱帶風暴。（天文台圖片）

天文台預告明晚至後日早上發出一號風球 將評估需否發3號風球

在下午4時，強烈熱帶風暴潭美集結在馬尼拉之東北約310公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過呂宋島北部。

天文台表示，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在明晚（24日，星期四）至後日早上（25日，星期五）進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料潭美會向西移動並逐漸增強，大致移向海南島一帶。

天文台指同時一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。

天文台預測熱帶氣潭美未來數日的集結位置和強度。（天文台圖片）

▼東亞氣象機構10月23日上午發放熱帶氣旋潭美預測移動路徑圖▼



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潭美下周一料在越南中部對出近岸急轉彎「回馬槍」

天文台指潭美的移動路徑及強度存在變數，有可能在下周初於海南島附近徘徊。天文台預測移動路徑圖暫只至下周一（28日)，料在越南中部對出近岸急轉彎，其後去向未明。

天文台科學主任周二（22日）在「天氣隨筆」發表題為《談談十月尾的潭美》文章，提到有電腦模式預測潭美減弱速度比較慢，會在海南島附近徘徊甚或轉向偏東方向橫過南海北部。

傳統電腦及AI人工智能天氣預測模式顯示，預測潭美下周初會「回馬槍」向反向東橫過南海中部，可能再為令廣東沿岸風力增強。不過電腦預測結果直接輸出，未經科學主任人手調整，存在一定變數。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月23日預測潭美出現「回馬槍」情況▼



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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）今的預測顯示，料潭美在進入南中國海中北部橫行至海南島，後「回馬槍」向東橫行，11月初復向西移動，在海南島附近才消散。

▼人工智能天氣預測模式「盤古」10月23日預測潭美出現「回馬槍」情況▼



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人工智能天氣預測模式「盤古」今日的預測顯示，料潭美在進入南中國海中北部橫行至海南島，後同樣「回馬槍」向東橫行至菲律賓呂宋島西面減弱，11月初才在南海消散。

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」10月23日預測潭美出現「回馬槍」情況▼



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人工智能天氣預測模式「伏羲」的預測也出現回馬槍情況，料潭美在進入南中國海中北部橫行至海南島，後疑被西北太平洋另一熱氣旋引領，「回馬槍」向東橫行至菲律賓呂宋島西面減弱，11月初才在南海消散。

▼10月20日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼



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