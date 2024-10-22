打風潭美｜天文台預測向西移向海南島一帶　一圖看改道襲港機率

天文台預測熱帶風暴潭美（Trami）未來一兩日掠過菲律賓呂宋北部，周四（24日）進入本港東南800公里警戒範圍，其後以偏西方向橫過南中國海中北部，大致移向海南島一帶，與其他東亞官方氣象機構的預測一致。



天文台發布的潭美移動路徑概率預報圖，五成以上料在南中國海中北部向西移動，轉北襲港的機率不足一成。不過預料在東北季候風及潭美的共同影響下，本周五及周末期間（25至27日）華南沿岸風勢頗大，海有湧浪，漸轉多雲及有幾陣驟雨，但實際的雨量仍取決於東北季候風的強度、及潭美與廣東沿岸的距離。若其路徑較為接近廣東沿岸，該區的雨量將會較多。



衛星雲圖顯示潭美的環流比較廣闊，其對流雲團亦有組織地持續發展。（天文台網站）

菲律賓以東海域海水溫度高利潭美增強

天文台科學主任今晚（22日）在「天氣隨筆」專欄發表題為《談談十月尾的潭美》文章，指現時菲律賓以東海域的海水溫度高達攝氏28至29度，有利熱帶氣旋發展，預料潭美會逐漸增強並移向菲律賓呂宋一帶。

潭美的路徑概率預報圖顯示，天文台預測潭美在南中國海中北部向西移動的機率較高。（天文台網站）

有電腦模式預測潭美可能移近華南沿岸一帶

據最新電腦模式資料顯示，潭美在周四（24日）橫過呂宋後，有較大機會以偏西方向橫過南海中北部，移向海南島一帶，但仍有部分電腦模式指出潭美可能移近華南沿岸一帶。

天文台熱帶氣旋路徑概率預報顯示，香港在藍色區域，代表預測潭美改道襲港機率不足一成。（天文台圖片)

預測潭美改道襲港機率不足一成

熱帶氣旋路徑概率預報顯示，預測潭美循偏西方向橫過南中國海中北部的機率超過五成，改為較靠近廣東沿岸的機率則只有兩成，而改道襲港機率跌至不足一成（藍色區域）。

▼東亞氣象機構10月22日下午發放熱帶氣旋澤美預測移動路徑圖▼



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「颱風殺手」周末令南海垂直風切變增強 不利潭美增強

天文台預料，被稱為「颱風殺手」的一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南，為南海中北部帶來較乾及較涼的空氣，會令南海中北部的垂直風切變增強，較不利熱帶氣旋潭美顯著增強。

在東北季候風及潭美的共同影響下，本周五及周末期間，華南沿岸風勢頗大，海有湧浪，漸轉多雲及有幾陣驟雨，但實際的雨量仍取決於東北季候風的強度及潭美與廣東沿岸的距離。

天文台九天天氣預報顯示，預測本周五吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，稍後達7級；初時天晴乾燥，稍後漸轉多雲及有一兩陣驟雨，海有湧浪。到周六（26日）吹東北風4至5級，離岸及高地間中達7級，大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪。

天文台10月22日晚上7時15分更新九天天氣預報，料周五起本港風力上升。（天文台圖片）

天文台指，若潭美距離廣東沿岸較遠，本港將主要受乾燥的東北季候風影響，廣東沿岸雨量亦會較少；但如潭美採取較為接近廣東沿岸的路徑移動，該區的雨量將會較多。

不同電腦模式對於週末期間珠江口一帶雨量的預測。（天文台網站）

有電腦模式預測潭美海南島附近「回馬槍」轉向偏東方

科學主任指出，現時不同的電腦預報模式，對潭美於下周初移至海南島附近後的變化，則未有共識。當中有電腦模式預計，潭美會受較涼及較乾的東北季候風影響而迅速減弱，但與其相關的水汽會以高空擾動形式，為華南西部沿岸及南海北部帶來有雨的天氣。

與此同時，亦有電腦模式預測潭美減弱速度比較慢，會在海南島附近徘徊甚或轉向偏東方向橫過南海北部。

天文台指，潭美會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋一帶。（天文台網站）

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