打風潭美｜天文台周四晚至周五初時掛一號風球　將評估需否發3號

【打風／熱帶氣旋／颱風／一號風球／3號風球／東北季候風】天文台今日（23日）中午最新稱，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在明日（24日）稍後至星期五（25日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。天文台指，視乎潭美的動向及本地風力變化，會評估是否需要改發三號強風信號。



天文台預料潭美會向西移動並逐漸增強，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南，在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。



在今日上午11時，熱帶風暴潭美集結在香港之東南約1,240公里，將橫過菲律賓呂宋北部後，明日進入南中國海中北部。（天文台圖片）

進入南海中部後增強為颱風 天文台：下周初或海南島附近徘徊

在今日上午11時，熱帶風暴潭美集結在香港之東南約1,240公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里，將橫過菲律賓呂宋北部後，明日進入南中國海中北部並增強，預測周五（25日）早上升級強烈熱帶風暴，到周六（26日）上午再增強為颱風，中心附近最高持續風速升至每小時120公里，在下周初移至海南島以南的西沙群島時，稍為減弱至強烈熱帶風暴，並出現「轉彎」情況，天文台暫未公布其後移動方向。

▼東亞氣象機構10月23日上午發放熱帶氣旋潭美預測移動路徑圖▼



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天文台指出，隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，籲市民請留意天文台的最新天氣預測。 內地中央氣象台、台灣中央氣象署、日本氣象廳及 韓國氣象廳今日都預測潭美下周初在海南島附近徘徊「轉彎」。

天文台10月23日上午11時半更新九天天氣預測，料在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及周末風勢頗大有幾陣驟雨。（天文台圖片)

▼10月22日 天文台發出歷來最遲酷熱天氣警告▼



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