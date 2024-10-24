馬斯克搖擺州每日抽獎100萬美元　CNN：司法部警告此舉或違法

當地時間10月23日，美國有線電視新聞網（CNN）援引知情人士的消息報道稱，美國司法部最近幾天已警告億萬富翁馬斯克創辦的「美國政治行動委員會」（America PAC）——他向搖擺州登記選民提供100萬美元抽獎的行為，可能違反聯邦法律。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：熊超然



報道稱，馬斯克在今年大選中支持前總統特朗普，並花費數百萬美元為其「背書」，其政治行動委員會拿出這筆獎金，也旨在增加更多搖擺州登記選民為其投票。馬斯克最初承諾向選民提供獎金時，就立即引發選舉法專家和一些州地方官員的擔憂，他們質疑此舉是否違反了法律，因為聯邦法律禁止向登記選民支付錢款。

據了解此事的消息人士透露，美國司法部公共誠信部門（負責調查潛在的選舉相關法律違規行為）已向馬斯克的「美國政治行動委員會（America PAC）」發送了一封信函。目前，尚不清楚馬斯克本人何時收到美國司法部的信函，以及該信函是否會促使此次抽獎在內容表述上發生些許變化。

同時，美國有線新聞網（CNN）也已向馬斯克、「美國政治行動委員會」網站上列出的多個電子郵件地址、該委員會財務主管以及馬斯克在社交媒體X平台的新聞團隊尋求置評。美國司法部方面，則拒絕置評。

2024年10月17日，美國賓夕法尼亞州，圖為馬斯克出席特朗普的競選集會。（Reuters）

當地時間10月19日晚，馬斯克出席在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）舉行的競選活動時宣佈，在11月5日美國大選日之前，他創辦的「美國政治行動委員會」將每天隨機向一名簽署其請願書的搖擺州選民贈送100萬美元。該請願書要求籤名者支持美國憲法的第一和第二修正案，即言論自由和持槍權。

「我們面臨的挑戰之一是，如何讓人們知道這份請願書？因為傳統媒體不會報道此事。你知道，並不是每個人都會用社交媒體X。」他說，「所以我想，我們怎麼才能讓人們知道這件事呢？嗯，這個消息一定會有很大熱度。」

當天，馬斯克隨即從觀眾中選出了首位獲獎者，一名名為德雷埃爾（John Dreher）的男子，送上百萬美元支票。馬斯克說：「對於這100萬美元，我們唯一的要求就是你能成為請願活動的發言人。」

賓夕法尼亞州州長、民主黨人州長夏皮羅（Josh Shapiro）當地時間10月20日表示，這一抽獎「令人深感擔憂」，應該受到法律審查。馬斯克在其擁有X平台上則發帖回擊稱，夏皮羅說這樣的話才是「令人擔憂」。

而在回應一篇指控「馬斯克花錢讓共和黨人註冊選民」的帖子時，他本人則表示，獲獎者「可以來自任何政黨，也可以不屬於任何政黨，你甚至不需要投票」。不過，馬斯克並未提到只向登記選民開放抽獎的潛在法律問題。

請願書截圖（theamericapac.org）

在馬斯克宣佈「每天抽一人送100萬美元」後，截至當地時間10月21日，已有三名來自美國搖擺州的選民成為大獎得主。這一舉動已引起美國媒體和選舉法專家的關注，但對此看法不一：有人認為馬斯克涉嫌「賄選」，但也有人表示此舉處於「灰色地帶」。當被問及如何看待馬斯克目前在競選中扮演的角色時，白宮發言人21日回答說，「不予置評」。

在抽獎活動的第二天，即當地時間10月20日，「美國政治行動委員會」修改了抽獎信息的表述，稱這筆錢「支付工作報酬」。該委員會在社交媒體上發帖稱，獲獎者將「被選中獲得100萬美元，並擔任該委員會的代言人」，隨後還發佈了獲獎者支持特朗普的講話視頻。

然而，幾名接受CNN採訪的選舉法專家指出，「美國政治行動委員會」網站上解釋官方抽獎規則的細則內容並未改變。只有請願書籤署者才能贏得100萬美元的獎金，且簽署者「必須是亞利桑那州、密歇根州、佐治亞州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州或威斯康星州的註冊選民」，這七個州是大選中的搖擺州，幾乎決定着這場選舉的成敗。

圖為2024年10月9日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在賓夕法尼亞州出席競選集會。（Reuters）

在特朗普7月份首次經歷「暗殺未遂」後，馬斯克成為特朗普的堅定支持者。特朗普曾許諾，如果他重新入主白宮，他將任命馬斯克領導一個「政府效率委員會」。

「美國政治行動委員會」向美國聯邦選舉委員會提交的最新文件顯示，該委員會今年7月至9月間的支出約為7200萬美元，比任何一個支持特朗普的超級政治行動委員會（super PAC）都來得多。

美媒說，馬斯克一開始不希望自己的名字公開出現在這個超級政治行動委員會（super PAC）中，故其名字沒有出現在該委員會的第一份季度文件中。但最新聯邦文件顯示，馬斯克是其唯一捐助者，在7月3日至9月5日期間分別捐款7次，當中大部分（6850萬美元，約5.32億港元）用於支持特朗普。