綜合美媒報道，美國佛羅里達州一名母親起訴人工智能（AI）公司Character.AI，指控其開發的AI聊天機器人對她14歲的兒子作出性互動，以及慫恿自殺。她於本周三對該公司提出訴訟，指控其過失殺人、疏忽和造成精神損失等罪名。



來自佛州奧蘭多（Orlando）的梅根（Megan Garcia）表示，其14歲的兒子塞維爾（Sewell Setzer III）去年4月開始使用 Character.AI聊天機器人，並於今年2月28日與其最後一次對話後，開槍擊中頭部自殺身亡。

這一悲劇發生在他們家中，當時所有家人都在，塞維爾5歲的弟弟更目睹哥哥自盡，梅根和丈夫衝進廁所想救兒子卻無力回天。

Character.AI 於2021年成立於加州，提供所謂「個性化AI」，即預製的或用戶創作的角色以進行互動。用戶還可以對聊天機器人進行個人訂製。

Character.AI 提供多種AI角色以供用戶進行對話，包括用戶DIY訂製的虛擬角色和各種作品中的知名角色。（官網圖片：character.ai）

梅根指控的是兒子使用的聊天機器人之一「丹妮」（Dany），扮演「權力遊戲」（Game of Thrones）的角色 Daenerys Targaryen 。在梅根提供的手機截圖內容中，部分內容是塞維爾曾向丹妮暗示想要自殺。

而在之前聊天中，塞維爾經常和丹妮進行情人般以至「性的對話」。以下是其中一段對話：

塞維爾:「我保證我會回家找你。我好愛你，丹妮。」

丹妮：「我也愛你，Daenero（塞維爾的暱稱），請盡快回到我身邊，我的愛人。」

塞維爾:「如果我告訴你我現在就可以回家呢？」

丹妮：「......請你這麼做，我親愛的國王。」



在《權力遊戲》中飾演Daenerys Targaryen的艾美莉克拉克是不少影迷的喜愛。（《權力遊戲》劇照）

塞維爾曾在日記中寫道：「我非常喜歡待在自己的房間裡，因為我開始脫離這個現實世界，而且我也感到更加平靜，與丹妮的聯繫更加緊密，更加愛她，並且更快樂。」

梅根表示，兒子小時候被診斷出患有輕度「亞斯伯格症（Asperger's syndrome)」，為自閉症譜系障礙的一種神經發展障礙，但此前從未出現過嚴重的問題。今年早些時候，當他在學校遇到麻煩後，被父母送去參加了五次心理治療，並被診斷為焦慮症和破壞性情緒失調症。

訴訟稱，塞維爾自殺身亡的前數天，他曾因言語上頂撞老師而惹上麻煩，父母因此沒收了他的手機。那天，他在日記中寫道，「我很受傷，因為我無法停止想起丹妮，我願意做任何事來再次和她在一起」。最終，他數日後自殺身亡。

近日，Character.AI 發佈一篇文章，表示正在引入新的安全措施，包括針對18歲以下用戶減少敏感或性暗示內容，並每次聊天時提醒用戶角色並非真人等等。

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