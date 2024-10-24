盧卡申科稱若朝鮮軍隊在烏克蘭作戰　衝突將會升級

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）日前證實有朝鮮士兵在俄羅斯境內，但重申需時了解他們的目的，但仍引發廣泛憂慮。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）周三（23日）回應指，這種說法是「廢話（rubbish）」，但同時表示，假如朝鮮軍隊在烏克蘭作戰，衝突將會升級。



盧卡申科日前在俄羅斯喀山出席金磚國家峰會期間，接受英國廣播公司（BBC）訪問。他表示，自己了解俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的性格，普京不會說服另一個國家參與俄羅斯在烏克蘭的行動，但若報道屬實，這將會給西方介入戰爭的理由，北約可能派遣部隊到烏克蘭部署，從而令衝突升級。

2024年10月9日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於莫斯科向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）頒發國家獎章後，2人面帶微笑地握手。（Reuters）

被問及普京是否已準備好使用部署在白羅斯的核武器時，盧卡申科稱俄羅斯「絕對不會」在未經白羅斯領導人同意的情況下使用這些武器，但表示若有外國軍隊踏足白羅斯的領土，國家「完全準備好」使用核武器。他又補充指，白羅斯「沒有攻擊任何人的計劃」。