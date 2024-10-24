加拿大據報大幅減移民目標人數　2025年降21%至39.5萬人

綜合彭博社、加拿大《國家郵報》報道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）政府10月24日將宣布調整移民政策，把2025年的吸納永久居民目標人數減至約39.5萬，較去年時訂下的50萬目標猛降21％，且目標人數會在2027年再降至36.5萬人。



彭博社形容，這會是該國逾10年來首次大幅減少引入移民。據報道指，2025年的吸納永久居民目標減至約39.5萬人，會較2024年吸納的48.5萬人大為下降；2026年及2027年的目標人數也會進一步分別壓縮到38萬和36.5萬。

至於臨時居民（temporary resident）人口，2025年打算降低到約30萬人左右，比今年減少近3萬人。

2024年10月23日，圖為加拿大總理杜魯多在渥太華國會山下議院質詢期間發表講話。（Reuters）

《國家郵報》（National Post）報道，23日加拿大自由黨會議上，數十名議員向總理杜魯多及其政策表達不滿。自他2015年執政以來，自由黨政府曾一直穩步增加移民人數。這次修改移民目標是自由黨政府政策的明顯轉變。

杜魯多24日在社交網站表示，將減少臨時外籍勞工數量，引入更嚴格規定，要求公司先證明他們為什麼不能僱用加拿大工人。

永久居民是加拿大移民制度的重要組成部分，但以臨時簽證到加拿大留學或工作的新移民是最大移民群體，不少人的目標是成為永久居民。

2022年大量移民湧入致人口增長創下紀錄，被指導致住房短缺、租金上漲、公共服務緊張等問題。

加拿大選舉2025年10月舉行，但自由黨支持率持續下滑。研究機構Leger一項民調顯示，65%加拿大人認為國內移民太多。