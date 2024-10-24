伊朗沙特疑「罕見」舉行聯合軍演 世紀合作或由中國促成？
中東老冤家伊朗和沙特一年多前劍拔弩張，似乎是不共戴天的敵人。然而一年多後，這兩個國家竟罕見攜手，或會展開聯合軍事演習。
伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）10月22日披露，沙特首先提出提議，邀請伊朗在紅海進行聯合軍演。沙特主動拋出橄欖枝，伊朗自然也積極響應。除了軍演外，兩國還表示，將邀請對方參觀自己港口。
之所以說「罕見」，是因為這件事如果成真，這將是這兩個中東大國間第一次雙邊聯合軍演。關係沒到一定程度，那是絕對不可能發生。
不得不說，眼花繚亂的中東，有太多讓人看不下去的悲劇，但也總有新的驚喜在等着你。
為甚麼要軍演？
中東現在毫無疑問就是亂世，加沙血流滿地，黎巴嫩炮火連天。以色列還引而不發，但很大機會將猛烈報復伊朗。
伊朗緊急展開外交行動，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）馬不停蹄，相繼走訪約旦、敘利亞、科威特、埃及、沙特等鄰國，要求地區國家團結起來，共同應對以色列的威脅。
按伊朗說法，包括沙特在內的所有鄰國，都已經向伊方保證，不會允許以色列和美國利用其領土和領空來針對伊朗。大敵當前，伊朗已迅速調整立場，加快改善與鄰國關係，尤其是和沙特的關係。
沙特也有焦慮？
中東戰火肆虐且不斷蔓延，一個重要原因，就是美國對以色列的偏袒，更沒有誠意緩解地區緊張局勢。
沙特等阿拉伯國家以國家利益至上，紛主動加強與伊朗的接觸，避免爆發更廣泛的戰爭。可見，沙特邀請伊朗參加紅海軍演。也是審時度勢之舉。
看世界地圖，紅海就在沙特、也門、埃及等國之間，還有狹長水道前往約旦和以色列。而過去一年，也門胡塞武裝（Houthis）為響應巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas），不斷襲擊與以色列有關的商船。
雖然紅海就在沙特家門口，但對於紅海危機其立場表現得很微妙。
一方面，沙特和胡塞武裝是死敵，在也門血戰多年，伊朗則是胡塞的最大靠山；但另一方面，美英聯軍不斷對胡塞武裝發動攻擊，沙特卻置身事外，即便美國再三施壓，沙特都沒有參加反胡塞的海軍聯盟。
沙特邀請伊朗紅海軍演，不排除也是在下一盤大棋，釋放出改善與胡塞關係的一個信號。也門內戰也許到該轉變的時候。有伊朗的配合，沙特或可以從也門全身而退。
在關鍵時刻，沙特特意邀請伊朗軍演，毫無疑問，最憤怒的就是美國和以色列。要知道，伊朗是以色列和美國的敵國，以色列馬上還要攻打伊朗，沙特卻和伊朗愈走愈近，而且還把伊朗海軍引入紅海。
但以沙特的個性，我就這樣，管你美國和以色列怎麼看。
中國斡旋終促成「宿敵」和解？
外界談到這一「罕見」軍演背後，都必須要提的一句就是：在中國斡旋下，伊朗和沙特2023年在北京握手言和。
伊朗和沙特，可以說是千年宿敵，2016年還一度斷交。外界此前無法想像的難題，美國無法解決的難題（可能也不想解決），中國居然就「戲劇性」促成了。對於中國的促談成功，國際社會一片叫好。
當時還在世的基辛格（Henry Kissinger）就感嘆，這件事的重大意義，堪比當年自己和時任總統尼克遜（ Richard Nixon）訪華，而且從長遠來看，中國作為和平締造者的出現，「改變國際外交的職權範圍」，美國不再是不可或缺的力量。
我看到西班牙報紙還有過一個比喻，「中國的這次調解無疑是對美國施壓式外交的一巴掌，美國在中東向來是用導彈和制裁來為其大使及和平特使開路。」
中國與美國的不同，全世界都看在眼裏。再難解的冤讎，再不共戴天的冤家，只要有足夠的耐心，有足夠的誠意，還有一個真誠朋友的積極斡旋，總還是能解開。
中方創造了奇蹟，而奇蹟還在不斷發生。一年多前，像伊朗和沙特聯合軍演，國際社會想都不敢想的事情，一年多後，就突然要變成現實。
事實上，伊朗和沙特越走越近，還有一個不得不提的原因，就是沙特等海灣國家對美國的深深失望。以前，美國扮演的是中東安全保障者的角色，但現在，全世界都看到，在這方面美國愈來愈不可靠。
美國何不作為？「重返亞洲」惹的禍
一方面，美國不願真正得罪以色列；另一方面，也是更重要的一個原因，正如美媒一篇文章就指出，波斯灣國家這種情緒轉變，其實正是美國自己一手造成，因為多年來，美國一直在努力撤離中東，試圖將更多注意力對付中國。
因此不是美國不想作為，而是美國沒有心思去作為。
然而，美國仍未對付到中國，中東已先起火，伊朗和沙特或將進行聯合軍演，人心散了，隊伍自然就更不好帶。
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