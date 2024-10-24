伊朗沙特疑「罕見」舉行聯合軍演　世紀合作或由中國促成？

中東老冤家伊朗和沙特一年多前劍拔弩張，似乎是不共戴天的敵人。然而一年多後，這兩個國家竟罕見攜手，或會展開聯合軍事演習。



伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）10月22日披露，沙特首先提出提議，邀請伊朗在紅海進行聯合軍演。沙特主動拋出橄欖枝，伊朗自然也積極響應。除了軍演外，兩國還表示，將邀請對方參觀自己港口。

之所以說「罕見」，是因為這件事如果成真，這將是這兩個中東大國間第一次雙邊聯合軍演。關係沒到一定程度，那是絕對不可能發生。

不得不說，眼花繚亂的中東，有太多讓人看不下去的悲劇，但也總有新的驚喜在等着你。

伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani），沙特阿拉伯已經提出要求，將與伊朗在紅海海域舉行聯合軍事演習。（伊朗媒體）

為甚麼要軍演？

中東現在毫無疑問就是亂世，加沙血流滿地，黎巴嫩炮火連天。以色列還引而不發，但很大機會將猛烈報復伊朗。

伊朗緊急展開外交行動，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）馬不停蹄，相繼走訪約旦、敘利亞、科威特、埃及、沙特等鄰國，要求地區國家團結起來，共同應對以色列的威脅。

按伊朗說法，包括沙特在內的所有鄰國，都已經向伊方保證，不會允許以色列和美國利用其領土和領空來針對伊朗。大敵當前，伊朗已迅速調整立場，加快改善與鄰國關係，尤其是和沙特的關係。

圖為2024年10月4日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在黎巴嫩貝魯特會見媒體。（Reuters）

沙特也有焦慮？

中東戰火肆虐且不斷蔓延，一個重要原因，就是美國對以色列的偏袒，更沒有誠意緩解地區緊張局勢。

沙特等阿拉伯國家以國家利益至上，紛主動加強與伊朗的接觸，避免爆發更廣泛的戰爭。可見，沙特邀請伊朗參加紅海軍演。也是審時度勢之舉。

看世界地圖，紅海就在沙特、也門、埃及等國之間，還有狹長水道前往約旦和以色列。而過去一年，也門胡塞武裝（Houthis）為響應巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas），不斷襲擊與以色列有關的商船。

圖為2024年8月25日，懸掛希臘國旗的油輪Sounion號自23日被胡塞武裝（Houthis）攻擊後，連日在紅海起火。（REUTERS）

雖然紅海就在沙特家門口，但對於紅海危機其立場表現得很微妙。

一方面，沙特和胡塞武裝是死敵，在也門血戰多年，伊朗則是胡塞的最大靠山；但另一方面，美英聯軍不斷對胡塞武裝發動攻擊，沙特卻置身事外，即便美國再三施壓，沙特都沒有參加反胡塞的海軍聯盟。

沙特邀請伊朗紅海軍演，不排除也是在下一盤大棋，釋放出改善與胡塞關係的一個信號。也門內戰也許到該轉變的時候。有伊朗的配合，沙特或可以從也門全身而退。

在關鍵時刻，沙特特意邀請伊朗軍演，毫無疑問，最憤怒的就是美國和以色列。要知道，伊朗是以色列和美國的敵國，以色列馬上還要攻打伊朗，沙特卻和伊朗愈走愈近，而且還把伊朗海軍引入紅海。

但以沙特的個性，我就這樣，管你美國和以色列怎麼看。

伊朗時任總統萊希（Ebrahim Raisi）2023年11月11日訪問沙特阿拉伯利雅得，與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

中國斡旋終促成「宿敵」和解？

外界談到這一「罕見」軍演背後，都必須要提的一句就是：在中國斡旋下，伊朗和沙特2023年在北京握手言和。

伊朗和沙特，可以說是千年宿敵，2016年還一度斷交。外界此前無法想像的難題，美國無法解決的難題（可能也不想解決），中國居然就「戲劇性」促成了。對於中國的促談成功，國際社會一片叫好。

圖為2023年12月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見沙特阿拉伯以及伊朗兩國外交部代表團。（中國外交部照片）

當時還在世的基辛格（Henry Kissinger）就感嘆，這件事的重大意義，堪比當年自己和時任總統尼克遜（ Richard Nixon）訪華，而且從長遠來看，中國作為和平締造者的出現，「改變國際外交的職權範圍」，美國不再是不可或缺的力量。

我看到西班牙報紙還有過一個比喻，「中國的這次調解無疑是對美國施壓式外交的一巴掌，美國在中東向來是用導彈和制裁來為其大使及和平特使開路。」

中國與美國的不同，全世界都看在眼裏。再難解的冤讎，再不共戴天的冤家，只要有足夠的耐心，有足夠的誠意，還有一個真誠朋友的積極斡旋，總還是能解開。

中方創造了奇蹟，而奇蹟還在不斷發生。一年多前，像伊朗和沙特聯合軍演，國際社會想都不敢想的事情，一年多後，就突然要變成現實。

在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），伊朗駐沙特大使館2023年6月6日舉行重新開館儀式。（Reuters）

事實上，伊朗和沙特越走越近，還有一個不得不提的原因，就是沙特等海灣國家對美國的深深失望。以前，美國扮演的是中東安全保障者的角色，但現在，全世界都看到，在這方面美國愈來愈不可靠。

美國何不作為？「重返亞洲」惹的禍

一方面，美國不願真正得罪以色列；另一方面，也是更重要的一個原因，正如美媒一篇文章就指出，波斯灣國家這種情緒轉變，其實正是美國自己一手造成，因為多年來，美國一直在努力撤離中東，試圖將更多注意力對付中國。

因此不是美國不想作為，而是美國沒有心思去作為。

然而，美國仍未對付到中國，中東已先起火，伊朗和沙特或將進行聯合軍演，人心散了，隊伍自然就更不好帶。

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