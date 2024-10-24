中國籍翁狂刺韓清潔工15刀奪命　疑不滿對方無視要求　出庭拒認罪

韓國首爾一名清潔工在8月2日被刺15刀不治身亡，當局拘捕一名70多歲的中國籍男疑犯，他被控謀殺，10月23日出庭受審，拒絕認罪，辯稱是衝動和意外，沒有殺人意圖。據韓媒指，他是遭對方拒絕他要水的要求，不滿遭無視，因此失控犯案。



疑犯涉嫌於8月2日凌晨時分在地下行人道上，用凶器刺死60多歲的死者，據韓媒指，他之後供稱對方拒絕自己要水的要求，認為對方無視自己，才會犯下罪行。

疑犯的代表律師指，考慮到當事人的犯罪動機是衝動和意外，「存在傷人意圖，並非有意殺人」，認為可能是誤殺，請求法官量刑時考慮該案有可能是「故意傷害罪」而非「謀殺罪」。

韓國首爾2024年8月2日發生命案，圖為韓國媒體每日放送8月5日影片，其中顯示一名被當局拘捕的疑犯。（截圖自YouTube@MBN News）

首爾警方當時根據閉路電視片段，拘捕在地下通道露宿的疑犯，調查後發現他是經偷渡進入韓國。

法院決定將案件押後至11月3日再審，以進一步核查相關證據。