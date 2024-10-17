美國華裔警開槍擊斃名校非裔女籃球員　女方持刀狂襲警員影片曝光

美國維珍尼亞州日前傳出警察遭人持刀攻擊事件。



當地警局稍早已釋出、警員第一視角的監視影像，影片中呈現失控並手持刀械的女子，名叫威爾森（Sydney Wilson），她拿刀朝向警察走來，絲毫不理會對方多次警告要她退後，而在警察額頭被刀具劃傷多處後，為了自我保衛、該警官選擇對威爾森連開3槍。

最終女子送醫後宣告死亡，而這名開槍的警官，事後也捲入是否執法過當的輿論爭議。

美國維珍尼亞州一名華裔警員為自衛擊斃名校女籃球員威爾森，惹起爭議。（YouTube@Inside Edition）

美國維珍尼亞州一名華裔警員為自衛擊斃名校女籃球員威爾森，惹起爭議。（YouTube@Inside Edition）

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綜合美媒報導，從維珍尼亞州警局釋出的現場影片，值勤的警官是一名華裔的劉姓警官（Peter Liu），他當時接獲通報前往公寓進行檢查。

在敲門與等待多時後，情緒激動的威爾森前來開門，但沒等對方入內、卻突然把門甩上，劉警官只能再次敲門並說服威爾森開門，兩人就這樣僵持長達3分多鐘。

不久後，有着183公分高的威爾森，穿着浴袍走出門口，手上卻多了一把刀具，讓劉姓警官立即警覺。

面對高舉刀具不斷朝警察走去的威爾森，警官只能高舉手槍並制止對方退後。沒想到威爾森不但不理會，還多次近身揮刀刺傷警官，讓劉警官最終只能自我防衛、朝着威爾森連開3槍制伏。

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事發後，隨著女子的姓名與樣貌曝光，很快也被發現，威爾森是華府名校喬治城大學（Georgetown University）女籃校隊成員，學校隨後也在官方粉專，發文悼念這名學生，但這則悼念貼文，卻引起大量美國網友不滿，吸引超過690萬人關注轉發，底下超過6000則回文，全都是各種嘲諷、漫罵與吐槽的發言，有網友直接吐槽學校：

什麼悲劇性損失？她可是自己持刀攻擊才丟掉性命！

根據當地警察局長戴維斯（Kevin Davis）表示，劉警官在現場已盡其所能緩和局勢，但當他開火時，他被困在走廊死胡同內。

而經過醫院檢查，警官額頭上留有多處被刀具砍與劃傷的傷口，目前依照規定，劉警官正在接受內部調查。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】