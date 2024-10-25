過度旅遊｜威尼斯擬擴大入城費　明年4至7月旅遊旺季生效

意大利「水都」威尼斯擬擴大徵收入城費計畫，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）10月24日表示，將於2025年4月18日至7月27日期間的星期五至星期日以及公眾假期，總共54天，對一日遊旅客徵收至少5歐元（約42元），較2024年多近一倍。



美媒CNBC於24日報道，布魯尼亞羅稱，今年為期29天的收費試行計劃成功，並強調稅項目的是幫助該市管理過度旅遊並緩解假日旺季和週末大量遊客所帶來的影響。

他提到，明年起旅客如果在入城前4日內才進行預約，收費會提高至10歐元，其餘旅客則維持5歐元。

這張攝於2020年3月9日的照片中，可以看到意大利威尼斯的一條河道及其旁邊空無一人的道路。（Getty）

報道稱，威尼斯今年首度試行徵收入城費，在29個星期六、日及公眾假期日子收費，於上午8時30分至下午4時進城的非過夜遊客，都須先在網上預約和繳費，最終為該市帶來240萬歐元（約2000萬元）稅款收入。不過居民、過夜旅客，以及在當地工作和讀書等特定人士則獲豁免。