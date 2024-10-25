泰國明年擬加收入境費　首階段針對航空旅客徵近70元

泰媒10月24日稱，泰國體育部長天通（Sorawong Thienthong）表示，預計自2025年中旬起向旅客徵收入境費，計畫將於明年1月提交內閣審議。入境費計劃將率先在透過航空方式入境的遊客中實施，向每人徵收300泰銖（約69港元），並逐步推廣至陸路和水路入境口岸。



《曼谷郵報》（Bangkok Post）24日報道，天通在受訪時表示，未來將開發一款用於徵稅的應用程式，強制要求外國旅客在入境前先進行登記，並線上支付稅金。他補充，計畫經內閣批准後，仍需要再多6個月的時間來準備系統，然後才能正式開始。

天通指出，在系統運行穩定下來後，計畫將進入第2階段，把入境費徵收對象擴大至海路旅客，並把海路旅客的收費調整至與航空旅客相同的300泰銖。

泰國旅遊：圖為2021年1月4日，疫情下的泰國旅遊景點、位於曼谷的黎明寺（Wat Arun）。（Getty Images）

天通提到，入境費所得稅金一部分將作為外國遊客的保險費用，若旅客在泰國發生意外死亡，可獲賠償100萬泰銖（約23萬港元），受傷則可獲賠償50萬泰銖；其餘資金將移入旅遊發展基金，用於改善旅遊景點、設施等。