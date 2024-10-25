英聯邦政府首腦會議　查理斯三世談奴隸貿易：應了解這段痛苦歷史

英王查理斯三世（King Charles III）結束對澳洲的訪問後，飛往太平洋島國薩摩亞（Samoa）出席英聯邦政府首腦會議。他10月25日談到跨大西洋奴隸貿易議題時表示，英聯邦應該了解這段痛苦的歷史。



路透社25日報道，來自56個國家的代表自21日在薩摩亞出席英聯邦政府首腦會議。

查理斯三世表示，他通過傾聽英聯邦各地人們的聲音，了解到過去奴隸貿易對人民造成痛苦，而其遺留下的問題至今仍深刻地影響着各地人民。他說：「因此了解我們的歷史至關重要，這可以指導我們在未來做出正確的選擇。」

2024年10月25日，英國首相首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在薩摩亞出席由英王查理斯三世（King Charles III，不在圖中）主持的英聯邦政府首腦會議開幕式。（Reuters）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）21日表示，英國將聽取峰會上各國討論相關事宜的意見，但堅拒談及英國為奴隸制作出賠償的問題。

報道稱，至少有1,250萬非洲人從15世紀到19世紀被歐洲船隻和商人強行帶走並賣為奴隸，而要求跨大西洋奴隸貿易參與者之一的英國支付賠償或做出其他補償的聲音已由來已久。