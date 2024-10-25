福特CEO：我不太喜歡談論競爭，但我開的是小米

綜合美國《財富》雜誌網站、汽車媒體「Motor 1」等10月23日報道，美國汽車製造巨頭福特公司(Ford)首席執行官（CEO）吉姆·法利（Jim Farley, 圖右）日前做客一檔播客時透露，他過去半年來一直在駕駛小米電動汽車，還給出頗高的評價，稱已經不想換開其他車。



在這檔21日上線的名為「Everything Electric Show」的播客節目中，法利稱，他在過去兩年去了兩次中國，兩次旅行都給他帶來「頓悟」。「最後一次是關於小米產品的。在西方，我們的手機公司沒有汽車(部門)。但在中國，華為和小米這兩家最大的手機公司出現在每輛生產的汽車中。」

「每個人都在討論蘋果要造車，但小米的車已經上市了，而且很不錯。」法利說。

2024北京車展上，參觀者觀看展出的小米SU7新能源汽車。（新華社）

法利談到，小米發布的首款新能源汽車SU7每月賣出1萬到2萬輛，6個月內就銷售一空，顯示出比汽車公司要更強大的品牌號召力。他接着說：「我不太喜歡談論競爭，但我開的是小米。我們從上海往芝加哥空運了一輛，我現在已經開了6個月了，而且我不想放棄它。」

播客主持人兼創始人、英國演員羅伯特·盧埃林（Robert Llewellyn）也提到，今年他去澳洲探親時，發現家中兩個並不關注汽車的親戚都換了比亞迪。法利則補充，在澳洲的燃油車市場也是這樣，那裏賣得最好的SUV「不再是豐田或福特，而是長城哈弗，一個中國牌子」。

法利的發言在社交媒體上引發了許多討論，有人奇怪他為何放着福特自家的汽車不開，選擇其他品牌。對此，在汽車行業工作了超過30年的法利解釋，他在整個職業生涯中一直會親自駕駛體驗競爭車型。「技術規格可以說明部分問題，但你必須親自駕駛才能真正了解並擊敗競爭對手。」

福特CEO法利(Jim Farley)在向網民解釋, 自己會試駕駛不同競爭對手品牌的汽車, 以知己知彼。

美國汽車媒體「Motor 1」說，法利的讚揚之詞，正值西方汽車製造商在電動汽車技術開發方面嚴重落後之際。其姊妹網站「InsideEVs」23日則認為，法利所說的只是「許多媒體人、評論家、電動汽車和中國專家長久以來就注意到的：中國的科技和汽車行業比西方的汽車和科技行業更加緊密地聯繫在一起」。

事實上，這不是法利或福特公司高管第一次就中國電動汽車發表評論。

美國《華爾街日報》9月披露，2023年初，法利和福特首席財務官（CFO）羅禮祥（John Lawler）在中國試駕了長安汽車生產的一款電動汽車。報道描述：「試駕之後，兩位高管默默地坐着，對長安汽車取得的進步感到震驚。試駕過程平穩安靜，座艙高檔，技術易於駕馭。」

《華爾街日報》說，羅禮祥在試駕結束後向法利感嘆：「這和以前完全不一樣了，這些人走在了我們的前面。」報道進一步說，在今年5月的中國之行之後，法利更是對福特一名董事會成員表達了焦慮，認為中國本土汽車製造商對福特而言是個「關乎存亡的威脅」。

美國「商業內幕」網站23日表示，在法利發表上述言論之際，中國汽車製造商正繼續主導全球電動汽車市場。報道援引科技公司ABI Research彙編的數據說，今年第一季度，中國汽車製造商佔據了巴西電動汽車市場的88%，泰國電動汽車市場的70%。

，福特正在改變其電動汽車戰略，將用混合動力車型取代其計劃中的電動SUV。(REUTERS/File Photo)

「商業內幕」網站指出，在福特制定電動汽車市場策略時，與小米等對手的競爭至關重要。羅禮祥8月曾表示，福特正在改變其電動汽車戰略，將用混合動力車型取代其計劃中的電動SUV。報道說，此舉將使福特損失近20億美元。

另一方面，福特今年第二季度的盈利大幅低於預期，導致公司股價暴跌。據悉，福特第二季度的盈利能力受到電動汽車部門的拖累，由於市場需求放緩，福特電動汽車部門當季虧損11.4億美元。福特的第三季度收益將於本月28日公布。到目前為止，今年福特股價已下跌近9%。