馬斯克騙人？AV男優開槍實測Tesla Cybertruck防彈功能 結果是……
撰文：TVBS新聞網
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特斯拉（Tesla）推出的電動車Cybertruck問世後話題不斷，除了科技感外觀，最為人津津樂道的就是其號稱能「防彈」。
近日有名美國的成人AV片男星特別進行測試，持槍對Cybertruck射擊，沒想到結果令他大罵髒話。
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《紐約郵報》報道，美國成人片男星科勒（Dante Colle）在個人X帳號上貼出1段影片，只見他持槍對準停在空地的Cybertruck，下一秒便直接對車尾開槍。
沒想到號稱能防彈的Cybertruck竟被打出1個相當大的洞，這讓科勒大罵髒話，拍攝者此時也說道：
我不覺得它有防彈。
後續經過仔細檢查，子彈可能只是卡在Cybertruck內、並未穿透。
於是科勒接著繼續測試，這次選在Cybertruck的側面開槍，子彈則是留下凹痕和刮痕，但沒有穿透車身，科勒此時興奮地表示：「成功了！」
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馬斯克（Elon Musk）長期以來一直吹噓Cybertruck可以防彈並抵禦槍擊，他在2019年首次展示Cybertruck時，在現場觀眾面前進行了測試，不過防彈玻璃被金屬球砸出裂縫，瞬間引起人們的質疑。
特斯拉首席工程師莫里爾（Wes Morrill）今年3月則在社群媒體向Cybertruck車主呼籲千萬不要再「虐待」車子，直呼：
Cybertruck為了娛樂大眾，只能過着被折磨的生活，被人跳上跳下、踢、踹、燒毀、打擊和開槍。
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