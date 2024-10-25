泰國23師生致命車禍　死者母親獲32萬撫恤金卻成「江湖救急」目標

泰國曼谷一輛載着44名師生外出郊遊的校車在10月初起火，20名學生和3名老師未能及時逃生，最終葬身火海，另有多名學生傷勢嚴重，引發全國關注。

悲劇發生後，每名遇難者家屬從總理府、政府各部門及保險公司獲賠139萬泰銖（約32萬港幣），惟其中一位遇害學生的母親不久便遇到許多聞訊而來的借錢者，以至她痛呼：「我並沒有中彩票」。



事發於10月1日，一批紀在3至14歲間的學生正在老師的帶領下外出郊遊，剛剛參觀完一個歷史公園、準備前往下一個目的地，他們乘坐的校車突然發生輪胎爆炸，校車在失控後撞上路障而起火，許多學生逃生不及。最終，救援人員在車上發現23個未能逃生的師生遺體。

事件在全國引起哀悼，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）也在社交媒體向家屬公開致意：「身為一位母親，我想對傷者和死者的家屬表達哀悼之意」，她向家屬承諾，政府將承擔醫療費用並為他們提供補助。

家屬們最終獲得了一筆金額不小的撫恤金，包括來自總理府的賑災基金、巴士保險公司的賠償以及司法部、教育部等政府部門的撫恤金，全部加起來有139萬泰銖（約32萬港幣）。

然而，沒過多久，一位一年級孩子的母親就遇到許多聞訊找她借錢的村民。她17日在Facebook心碎發文，稱外人無法理解自己所經歷的痛苦。她對村民們說：「我是其中一名遇難者的母親。我沒有中彩票，請有些同理心。」

這篇貼文發表後，許多網友在她在留言表示同情與支持，批評那些借錢的人麻木不仁。