法國內閣新上任未滿月 法媒：馬克龍感孤立無援 對右翼政府不滿
撰文：聯合早報
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經歷動盪夏季後，法國總統馬克龍雖化解了政治危機，但據知情人士透露，他對右翼政府深感不滿，並感到孤立無援。
法媒報道，馬克龍2024年9月5日任命73歲的巴尼耶（Michel Barnier）為新任總理，巴尼耶負責國內事務，馬克龍則轉向外交。然而，知情人士透露，儘管馬克龍表面上表現樂觀，但他私下對新右翼政府深感不滿，並感到孤立無援。
馬克龍向一位不願透露姓名的密友坦言：「我並未選擇這個政府。」
談及某些保守派部長時，他直言：「他們讓我感到羞愧。」
新政府中最強硬的成員、內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）上任僅數天便引發爭議。他公開承諾打擊移民，並宣傳「法治既非不可侵犯，也非神聖不可動搖。」
在新政府班底中，馬克龍的支持者屈指可數。國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）成為前政府中唯一留任的核心成員。預算部長Laurent Saint-Martin和工業部長費拉奇（Marc Ferracci）雖曾被視為馬克龍陣營的忠實盟友，卻也被新政府吸納，進一步削弱了他的政治力量。
一名了解馬克龍現狀的官員說：「我認為他正在備受煎熬。他選擇了退居一旁，但這肯定讓他付出了巨大的代價。」
馬克龍自2017年上台後，便以自上而下的領導風格聞名。但如今，他向密友私下坦承：「過去七年，許多政策在愛麗舍宮內直接推動，而現在，我已無權主導公共政策。」
儘管面對困境，馬克龍仍誓言繼續戰鬥。知情人士透露：「馬克龍不開心……但也僅此而已。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
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