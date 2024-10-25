《怪物》真人版　梅內德斯兄弟弒親案或重新判刑

Netflix真人真事改篇犯罪劇集《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster：The Lyle and Erik Menendez Story）日前播出後引起極大迴響，令槍殺父母而入獄的梅內德斯兄弟遭遇再次引起外界關注。美國洛杉磯縣檢察官10月24日建議重審案件，意味這對入獄34年的兄弟有機會提早獲釋。



天空新聞（Sky News）及《衛報》等傳媒報道，事件發生於1989年8月20日，當時二人分別只得18和21歲的Erik及Lyle在比華利山豪宅內，以霰彈槍殺娛樂大亨父母José和Kitty。經過多年審訊後，兩兄弟在1996年被裁定一級謀殺罪成，判處終身監禁及不准保釋。

梅內德斯兄弟Erik（左）及Lyle（右）於1989年槍殺父母，兩人在1996年裁定一級謀殺罪成。（REUTERS）

不過洛杉磯檢察部門在10月初表示收到新證據，指Erik稱自己遭到父親性侵，兩兄弟經過忍受父母長年身體、情緒和性虐待後，決定槍殺父母作為自衛方式。惟檢察部門當時指沒有任何兩人遭侵犯的證據，稱他們是覬覦父母數以百萬美元計的財產而行兇。兩兄弟的代表律師亦認為，社會對性侵的觀點有所改變，指如果他們現時受審，或不會有同樣判決和刑罰。

洛杉磯縣地方檢察官George Gascón其後表示會審視有關證據，他在24日宣布會向法院建議重新判刑，認為梅內德斯兄弟已向社會贖罪。這個決定權將交由法官定奪，Gascón建議兩人的刑期由終身監禁改為至少50年，而兩人在犯案時不足26歲，因此他們可以申請即時假釋。

洛杉磯縣地方檢察官George Gascón 10月24日宣布，建議梅內德斯兄弟弒父母案重新判刑。（REUTERS）

梅內德斯的多名家人都為兩兄弟爭取公義，José的姪女Anamaria Baralt對Gascón的決定表示歡迎，形容此舉為家人帶來希望，稱大家最終可以知道真相，Lyle和Erik兄弟有機會從過去的陰霾中恢復過來。不過Kitty的90歲兄長Milton Andersen則入稟法院，要求維持判決。

法院會在11月舉行聽證會。