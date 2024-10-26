普京不否認朝軍入俄　中國可以不知情但不能置身事外

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃10月23日稱朝鮮向俄羅斯派遣軍人的說法是「無中生有的炒作」。此前10月21日，朝鮮常駐聯合國代表團一名負責人在紐約出席第79屆聯大第一委員會會議時，也說這是毫無根據的謠言。但俄羅斯總統普京的最新發言語出驚人。他沒有直接否認朝軍入俄。

普京當地時間10月24日就喀山金磚峰會舉行記者會時，有美國記者稱，衛星圖像上可以看到朝鮮軍人出現在特別軍事行動區域。普京說「圖像是很嚴肅的東西，如果有圖像，那麼它們就會反映一些什麼」。「《俄朝全面戰略夥伴關係條約》今天已獲批准，該條約第四條規定，如果一方受到某一國或數國武力攻擊，並處於戰爭狀態，另一方將立即以一切可用手段向前者提供軍事和其他援助。」普京表示，他相信朝鮮領導人會認真對待條約，「至於我們在第四條框架內做什麼和怎麼做，這是我們的事」。

此言論一出「普京沒有否認朝軍入俄」一說衝上風口浪尖。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手。（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

在美國確認朝鮮軍人出現在俄羅斯之後，普京並沒有否認朝鮮軍人在俄羅斯。普京對於《俄朝全面戰略夥伴關係條約》第四條的特別強調，暗示俄朝之間進行了非常重要的合作。他沒有點名是何種合作，給了各方非常大的想象空間。

有聲音擔憂北約是否因此會增兵導致烏克蘭戰場局勢升級，事實上即便能夠確認朝鮮軍人不只是入俄而是援俄，北約在目前的形勢下，也不會做出公開出兵烏克蘭決定的。北約若出兵非同小可，相當於美國和俄羅斯直接開火，即便是美國已經完成換屆選舉，也不會將自身至於如此危險的境地。做幕後的掌舵人，而非台前的參與者，一向是美國的風格。法德等北約成員國家更不會願意同俄羅斯兵戎相見。

朝鮮軍人出現在俄羅斯，不管是去進行兩軍聯合軍演，還是進行援俄武器售後服務，其引發的連鎖反應都應該在朝鮮半島，而不是烏克蘭戰場。

網上照片顯示，俄羅斯和朝鮮國旗並列飄揚於烏克蘭東部頓涅茨克一個礦場附近。（Telegram/ @rvvoenkor_bot）

冷戰結束後，朝鮮半島實力相對均衡。朝鮮依託中朝友好互助條約這一事實性的軍事同盟，外加同俄羅斯合作，形成中俄朝三方聯動的態勢。韓國依託美韓軍事同盟，再加上和日本的合作，達到了美韓日三方聯動的效果。俄朝新簽訂的條約，相當於朝鮮為自身尋找了中國之外的第二個事實層面的軍事盟友。這打破了朝鮮半島的力量均衡。

韓國非常積極主動站出來披露朝鮮和俄羅斯的合作，積極同北約溝通，並表示要援助烏克蘭，是要尋找美國之外第二支力量支持自己。日本不可能同韓國結盟，北約亞太化之後，韓國認為可以在其中發揮相當大的空間。但是北約向亞太發展遭到法國等北約成員國的質疑因此進展緩慢。朝鮮軍人現身俄羅斯，韓國之所以如臨大敵，不是擔憂俄朝違反聯合國決議，而是擔憂俄朝之間如此深度的合作會否在朝鮮半島得到複製。

朝鮮應該非常清楚俄朝走近之後必然引發連鎖反應。美韓是否會在朝鮮半島進行軍事合作加碼，會否製造摩擦試探俄朝合作的成色，都有待觀察。

朝鮮近來通過修憲將韓國列為永久主敵，朝軍炸燬道路、橋樑、築壘封鎖朝韓邊境，並且緊緊抓住韓國派無人機到平壤不放，意在整合內部對韓民意，為可能的戰事做內部準備和動員。

2024年10月23日，朝鮮領導人金正恩視察戰略導彈基地。（朝中社圖片）

另一方面在朝軍入俄一事沸沸揚揚之際，10月23日朝鮮媒體公開報道了朝鮮領導人金正恩視察戰略導彈基地的消息，朝鮮媒體公布的圖片中，金正恩為了抵達導彈基地穿行在人跡罕至的灌木小道中，隨後現身地下隧道，疑似「火星炮-18」洲際導彈和高超音速導彈在地庫裏整裝待發。此次視察首次對外公開了朝鮮的戰略導彈基地，其意義與公開鈾濃縮基地等意義一樣，相當重磅。朝鮮如此大力進行肌肉展示，意在讓美國不要輕舉妄動，也為美國政府換屆之後重新同美國接觸談判打下基礎。

中國外交部新聞發言人林劍10月21日在被問到朝軍現身俄羅斯一事時採取了迴避的姿態，只談對烏克蘭危機的立場，不提俄朝。10月24日，再次被問及朝軍出現在俄羅斯一事，林劍回答說中方不了解有關情況。

中國現在也許的確不了解相關情況。但事關朝鮮半島，中國無法置身事外。百年未有之大變局下，不止大國，小國亦蠢蠢欲動。形勢已經不是中美博弈捆綁朝鮮半島進入冷對抗，而是朝韓在主動佈局推動形勢的演進。中國未來必須很了解俄朝軍事合作的成色，也需要對朝鮮半島可能發生的意外做足準備，並對朝鮮試圖以事實性核導力量為籌碼同給美國進行新的談判保持關注。