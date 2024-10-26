泰媒：43歲中國籍男子泰國靶場疑吞槍自殺亡　警方稱動機未明

一名43歲中國籍男子10月24日在泰國巴吞他尼府Khlong Luang區一間靶場，疑吞槍自殺死亡。警員接報趕往現場後，發現死者倒臥草地，嘴部有槍傷，附近有一把屬於靶場的手槍。警方初步將事件歸類為自殺案。



泰媒Matichon及Thaiger於24日報道，由於靶場不允許媒體在場內拍照，警方在案發後對現場進行嚴格的封鎖，並阻止記者進入現場。

警方稱，死者當時身穿黑色短褲、白色上衣以及黑色球鞋，同時在他身旁發現一把9毫米手槍。

2024年10月24日，一名43歲中國籍男子在泰國巴吞他尼府Khlong Luang區一間靶場，疑吞槍自殺死亡。（Getty，示意圖/非案發地）

警方根據初步調查，確認死者3月15日持觀光簽證入境泰國，並於10月23日延長簽證。他事發當日先向靶場租用涉案9毫米手槍練習射擊，之後疑似突然吞槍自殺，其動機仍然在調查中。

圖為2022年8月23日，遊客來到泰國曼谷的金山寺。（Getty）

報道稱，男子的遺體則已送往當地大學醫院進行驗屍，隨後將交還給家屬舉辦喪禮。

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