多情泰國男娶五妻無法雨露均霑　四房涉爭寵意外開槍射殺五房

泰國一名男子查猜（Chatchai）娶了五位太太，沒想到近日四房太太因不滿丈夫與五房太太相處時間更多，兩人因此發生口角，丈夫便對地面開槍，試圖讓雙方都冷靜下來，豈料兩人竟上前奪槍，爭執中四房太太意外射殺了五房太太。



查猜的五房太太不幸被槍殺。（YouTube截圖 / @ข่าวช่อง8）

據泰媒《Thaiger》報道，事件發生於10月15日，警方收到槍擊報案後，立即前往洛坤府的一所房屋，在無人的房屋發現了一具女屍，其頸部、背部及腿部多處皆有槍傷痕跡，在警方查看鄰居的監視器畫面後，聽到屋內曾傳出3聲槍響，而死者確認為五房太太－40歲的瓦薩納（Wassana）。

事發當天，37歲的四房坦亞蓬（Thanyaporn）因不滿丈夫與瓦薩納相處的時間更多，而與瓦薩納吵得不可開交，為了緩和情勢，查猜便對地面開了一槍，想讓雙方都冷靜下來，之後就將槍放回，沒想到兩人竟試圖奪走槍，結果在搶奪過程中意外擦搶走火，坦亞蓬不小心射中了瓦薩納。

四房太太涉因妒忌誤殺五房太太。（YouTube截圖 / @ข่าวช่อง8）

在警方調查期間，並沒有人在房子裏，因此無法立即確認凶手身份，直到晚些時候，坦亞蓬才自行到警局自首，聲稱是她誤殺了瓦薩納，並向警方透露查猜躲到附近山上的一間小屋，最後警方於10月16日逮捕查猜。

對此，查猜向所有妻子表示遺憾，並承認自己不知道如何化解嫉妒。而目前警方尚未透露對坦亞蓬的具體法律指控和處罰，也無法確認查猜是否會面臨任何法律指控。

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