美國大選2024 | 金融市場已經選擇了特朗普

2024年美國大選結果進入最後10天倒計時。相比全國民調數據反映全民普選下的支持率，搖擺州民調在美國「選舉人團」制度下比普選民調更為關鍵，博彩賠率更是大選的高頻觀測指標。近期，特朗普（Donald Trump）在關鍵搖擺州和博彩賠率都反超了賀錦麗（Kamala Harris, 又譯哈里斯）。而從金融市場的反饋來看，市場面已經全面押註特朗普將贏得美國大選。



從兩個方面看，市場信號強烈。

其一，美國聯儲局(Fed)上月宣布大幅降息50個基點後，投資者對軟著陸的預期升溫，疊加特朗普當選的可能性，美國國債遭遇了進入21世紀以來從未有過的大拋售。

在10月初的一次會議上，索羅斯基金曾經的二號人物斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）透露，其正在做空美債，並且做空美債的倉位可能佔到15%-20%。Tudor基金創始人、億萬富翁、傳奇投資者Paul Tudor Jones也表示，正在做空美債，做多黃金和比特幣。媒體報道稱，上一次看到這樣的美債大拋售還是在1995年。

周一，美國10年期基準國債收益率當天升超10個基點，盤中上測4.20%，周二一度接近4.22%，目前接近4.24%，繼續刷新7月末以來盤中高位。10月21日，1800億美元全球資產管理巨頭T. Rowe Price的固定收益首席投資官Arif Husain發出預警，隨著通脹預期上升和對美國財政支出的擔憂加劇，10年期美債收益率將在未來六個月內觸及5%的關口。

最近的美債拋售可能還反映了華爾街的轉向，即投資者現在在對沖11月特朗普當選、美國共和黨拿下國會兩院多數席位的可能性。（視覺中國）

誠然，包括非農就業報告和零售銷售在內，本月公布的一些美國經濟數據優於預期，令市場對經濟硬著陸的擔憂有所消減，造成美債的拋售。另一方面，最近的美債拋售可能還反映了華爾街的轉向，即投資者現在在對沖11月特朗普當選、美國共和黨拿下國會兩院多數席位的可能性。

而按照特朗普的政策計劃，他上台後必將大幅減稅和增加財政支出。當前美國債券本就面臨著供過於求的挑戰：美國財政部為填補政府赤字而持續發行新債券。截至9月份的財年中，美國債務利息成本負擔攀升至1990年代以來的最高水平。但無論是特朗普還是賀錦麗，都沒有將減少赤字作為競選活動的關鍵要素，這使得美國政府債務成為市場關注的主要風險。

隨著地緣政治風險上升和美國大選不確定性的持續發酵，黃金價格出現了強勁上漲。

其二，黃金與美元的同時上漲。亂世買黃金，這一邏輯正在進一步推高金價。隨著地緣政治風險上升和美國大選不確定性的持續發酵，黃金價格出現了強勁上漲。倫敦現貨黃金突破了2730美元/盎司。與此同時，美元指數也持續上漲，出現了美元和黃金同步上漲的局面，這是相對罕見的現象。美元和黃金雙雙上漲的現象，更多是反映了市場對全球經濟不確定性和覆雜局勢的高度警惕。

首先，地緣沖突升級。全球範圍內的地緣政治不確定性顯著提升了對避險資產的需求，當恐慌情緒蔓延、市場波動加劇時，投資者通常會湧向安全資產，而黃金和美元都是避險的首選。

其次，市場在交易特朗普上任美國總統。如果特朗普上台，對內，他將推行的大規模基建計劃，來刺激美國經濟增長，增強市場對美國經濟的信心，吸引國際資本流入美國，推高了美元的需求和匯率；

對外，特朗普將實施的強硬貿易政策，如對中國繼續加征關稅，在短期內被視為利好美元，因為這些政策可能減少美國的貿易逆差，並提高美國國內產品的競爭力。與此同時，特朗普的外交政策往往較為強硬，會增加全球經濟的不確定性；特朗普的減稅和支出政策可能會導致美國財政赤字擴大，進而推動通脹預期上升。雖然美元強勢，但通脹預期上升使得投資者轉向黃金，以對沖潛在的通脹風險。

特朗普將實施的強硬貿易政策，如對中國繼續加征關稅，在短期內被視為利好美元。（Reuters）

特朗普上台後擴張性經濟政策和強硬貿易政策推高了美元需求，但與此同時，他的外交和經濟政策帶來的不確定性增加了市場的避險需求，利好黃金。正是因為這種政策組合，也助推美元和黃金形成同時上漲的局面。

從其他方面看，近期海外資產集中交易特朗普勝選。比如說產業，特朗普更加支持傳統能源，賀錦麗支持清潔能源。特朗普稱「美國腳下的液態黃金比任何其他國家都要多」，支持加快發放石油、天然氣勘探許可，並宣稱要再度退出巴黎協定。

賀錦麗更加支持發展清潔能源，多次明確表示發展清潔能源和維護環境正義是優先事項，曾稱氣候變化是「生存威脅」。近期美股油氣指數相對清潔能源跑贏是為印證。7月賀錦麗“蜜月行情”階段油氣能源跑輸，但9月底轉為強勢上漲。9月26日以來，油氣能源大漲5.8%，清潔能源指數則大跌9.4%。

賀錦麗更加支持發展潔淨能源 , 特朗普選情佔優, 近期美股油氣指數相對跑贏潔淨能源。（Reuters）

再看金融監管層面。相比拜登和賀錦麗政府，特朗普更傾向於放松監管。特朗普致力於恢覆其任期內放松管制的政策，例如任期內出台的《放松監管法案》來放松《多德-弗蘭克法案》，希望減少阻礙就業、自由和創新的監管。

賀錦麗並未對金融監管明確表態，但根據拜登及民主黨政策一貫取向和其過往經歷，賀錦麗對普通民眾權益、風險以及隱私權等非常重視，可能會維持強監管。受監管強度影響較大的金融行業在9月底開始大幅跑贏指數。9月25日開始，金融行業再度快速且大幅上漲5.3%，同期標普500指數上漲2.3%，反映了寬松監管預期對該行業股價的提振。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普2024年7月27日在田納西州出席比特幣大會，承諾當選後會推出多項惠及加密貨幣的政策。（REUTERS）

再有就是加密貨幣。特朗普對比特幣等加密貨幣持更開放的態度，其競選綱領稱共和黨將結束民主黨的加密貨幣打擊行動，反對創建中央銀行數字貨幣；將捍衛挖掘比特幣的權利，確保每個美國人都有權自行保管其數字資產，並在不受政府監視和控制的情況下進行交易。這種態度的轉變起始於2024年，2024年大選之前的特朗普對比特幣並不支持。比特幣近期也伴隨特朗普勝率上升應聲大漲。

當然，美國大選也有太多不確定因素，之前特朗普槍擊事件、民主黨臨時換帥等罕見的情況，選情也伴隨這些事件數次反轉。雖然如今民調、賠率、市場似乎一邊倒的選擇了特朗普，但兩個都很「瘋」的候選人，在一個很「瘋」的社會當中，什麼事情都可能發生，結果還是要等到最後一刻。