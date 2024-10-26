中國西沙群島增建反隱形雷達　擴大區域偵察能力

英國智庫皇家國際事務研究所（The Royal Institute of International Affairs）近日引述最新衞星圖片指，中國正在南海中建島建設反隱形戰機雷達系統，建成後將大幅增強在西沙群島攔截信號及電子戰能力，並串連覆蓋南海大部分地區監視網。該智庫分析指，此舉或對地區及國際競爭對手構成挑戰，尤其是美西方在南海執行的所謂「自由航行」。



據衞星圖片顯示，中國正在中建島建設具備探測隱形戰機能力、擁有獨特八角形結構的合成脈衝孔徑雷達（SIAR），與2017年在南沙群島渚碧礁建造同類SIAR系統相似。

此外，中建島SIAR附近建有塔台，很可能是雷達操作中心，道路末端大型坪地很可能會用作移動反艦導彈炮台發射點，道路東北端建築物有可能是導彈運輸車倉庫。

分析指出，中國在南海建設反隱形戰機雷達系統，或對美西方在南海執行的所謂「自由航行」構成挑戰。（Reuters）

米切爾研究所（Mitchell Institute）航空航天與中國研究資深常駐研究員達姆（J. Michael Dahm）指出，中國目前在渚碧礁及海南島均擁有SIAR，兩者重疊後監視範圍仍然存在缺口，中建島雷達將有助填補空白，令中國在南海擁有連續反隱形雷達覆蓋範圍。