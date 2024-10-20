秋颱｜熱帶低氣壓形成　日韓台發預測路徑圖　有電腦預測料入南海

天文台今日（20日)指出，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。日本、韓國及台灣的官方氣象機構今日下午將廣闊低壓區升格為熱帶低氣壓，並發放未來數日預測移動路徑圖，料本周五（25日）移至台灣南部至菲律賓呂宋北部之間的呂宋海峽一帶，其後去向待公布。



該熱帶氣旋會否進入南中國海北部？天文台「地球天氣」網頁顯示今日電腦預測結果，其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示它會在呂宋海峽轉向北移動，吹襲台灣東部；而兩個AI人工智能模式的預測結果，則料會進入南海北部，一個料其後轉北移向台灣海峽並在福建登陸消散，一個料會在本港東南近海被「斬殺」於大海，仿似又是「李氏力場」發力，料因有南下東北季候風所致。



天文台指電腦預測結果直接輸出，未經科學主任人手調整。過去兩三日電腦預測結果每日變化甚大，日子愈遠差異愈大，故只可作參考。



天文台科學主任上周五（18日）在「天氣隨筆」網頁撰文《西北太平洋的廣闊低壓區》，指出在過去一周，南海至菲律賓鄰近海域一帶較為平靜，並沒有熱帶氣旋的發展，但這形勢會在未來數天有所變化，因為在呂宋以東海域已出現一個廣闊低壓區，會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。

10月18日上午11時的衛星雲圖。（天文台圖片)

天文台今日發出的預告相若，不過日本氣象廳、韓國氣象廳及台灣中央氣象署下午已確認該廣闊低壓區增強為熱帶低氣壓，即熱帶氣旋第一級，並發布預測移動路徑圖。

日本氣象廳預測熱帶低氣壓在未來三日大致向西移動，靠近菲律賓，周二（22日）轉向西北移動，趨向呂宋海峽並增強，達到強烈熱帶風暴級。

日本氣象廳在10月20日發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，西北太平洋的廣闊低壓區已生成一個熱帶低氣壓，料10月24日移至台灣南部至菲律賓呂宋北部之間。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳在10月20日發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，西北太平洋的廣闊低壓區已生成一個熱帶低氣壓，料10月24日移至台灣南部至菲律賓呂宋北部之間。（韓國氣象廳圖片）

韓國氣象廳及台灣中央氣象署的預測相若，料周五會到達呂宋海峽一帶，其時風力將達強烈熱帶風暴級。

三間官方氣象機構暫未有發放26日及以後預測，會否進入南中國海北部，仍屬未知之數。

台灣中央氣象署在10月20日發出熱帶氣旋預測移動路徑圖，西北太平洋的廣闊低壓區已生成一個熱帶低氣壓，料10月24日移至台灣南部至菲律賓呂宋北部之間。（台灣中央氣象署圖片）

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月20日預測▼



▼人工智能天氣預測模式「盤古」10月20日的預測▼



▼人工智能天氣預測模式「伏羲」10月20日的預測▼



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天文台今日下午4時半更新九天天氣預報，本周末風力再度增強。（天文台圖片）

現時位於西北太平洋的廣闊低壓區隨後路徑的不同情境，三條線有粗有幼，未知是否有暗示。（天文台圖片)

天文台科學主任在「天氣隨筆」網頁撰文《西北太平洋的廣闊低壓區》列出三個可能情境：

情境一：有部分電腦模式預測低壓系統會向偏西方向移動，在下周中後期橫過南海中部。同時，東北季候風亦會影響華南地區。當來自低壓系統較暖濕的東南風遇上較涼的東北季候風，華南沿岸會出現雲量較多及有雨的天氣，而這個現象稱為「奎明效應」（Accompanied effect，又稱共伴效應、共同效應）。

情境二：另一部分的電腦模式預料該低壓系統移動較慢，在靠近呂宋鄰近海域後會跟隨高空西風槽的引導轉以偏北方向移動，屆時華南沿岸會繼續受乾燥的東北季候風影響，晴朗及乾燥天氣會持續。

情境三：亦有個別模式預料低壓系統會採取接近華南沿岸的路徑，該區天氣會轉為不穩定，風勢亦會增強。