英國版N號房｜男子性勒索女童涉3500人 致兩人崩潰自殺判囚終身
撰文：王海
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綜合英媒報道，一名26歲的英國男子在網絡上冒充年輕女子、迫使他認識的未成年女性發送裸照；據當地警方表示，受害者來自30多個國家，人數多達3500人。事件至少導致一名12歲的女童及其父親先後自殺；這名男子認罪後最終被判處終生監禁。
來自北愛爾蘭的男子麥卡尼（Alexander McCartney）於2013至2019年間，利用社交媒體冒充年輕女性，針對未成年女孩，在網上聊天的過程中向她們發送裸照，並誘使她們發送裸照給他，再利用這些照片進行要脅。若受害人拒絕，他便威脅公開對方裸照。
當地法院聽取了指控麥卡尼網上虐待行為的年輕受害者的證詞。有受害人表示，她們在事後感到羞恥，甚至出現脫髮和感情危機問題，無法接受男人接近，有人甚至出現輕生念頭。
麥卡尼犯下最嚴重的罪行是2018年5月，他在網絡上偽裝女性，聯繫了一名來自維珍尼亞州、年僅12歲的女童Cimarron Thomas。他一開始先稱讚她的外表，並提議為她打扮，然後誘使她發送一張裸照。
據報道，女童其後被麥卡尼要求提供更多裸照。如果她不提供更多照片，麥卡尼就會在網上發布他手持的照片。女童最終因不堪壓力，吞槍自殺；18個月後，女童的父親因過度悲痛同樣走上絕路。
調查人員指，麥卡尼曾試圖聯繫來自英國、澳洲和新西蘭等30多個國家，共3500名未成年少女。最終，他承認了185 項指控，包括過失殺人、勒索、煽動兒童從事性活動以及製作和傳播兒童不雅圖片等，涉及約70名未成年受害者。
當地法院表示，麥卡尼為了自己的性滿足而「貶低和羞辱」受害者，他所造成的傷害「無法量化」，而這些受害者的生活將因此永遠改變。
北愛爾蘭警察服務隊對判決表示歡迎，並指此案是他們見過的「最令人痛苦、數量最多的兒童性虐待案件之一」，被告人「是一名極度可惡的兒童掠奪者」。
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