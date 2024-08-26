泰版N號房｜泰男誘騙高中生拍不雅片　網上供訂閱月賺數十萬泰銖

泰國近期多段「學生妹不雅片」流傳於社群平台，上傳者更是為此向網友收取訂閱費用，每個月光靠海量情色畫面就賺進3萬泰銖（約港幣6千9百元）；警方介入調查後發現，涉案的25歲男子透過交友軟體誘騙女高中生拍片，藉此斂財。



25歲的男子納法多因外流情色畫面遭警方逮捕。（影片截圖）

綜合《The Thaiger》等外媒報道，事件發生在泰國的曼谷；25歲的男子納法多（Naphadol）因外流情色畫面遭警方逮捕，據了解，他的一貫手法就是透過交友軟件獵豔，鎖定年輕女生下手後，將對方約到自己家中，再哄騙其拍下裸露影片。

受害女子多為高中女生，納法多會藉口「自己收藏」拍下影片，再將內容上傳至特定社群平台，吸引大量對「女學生」抱有幻想的網友付費訂閱、觀看；警方也在搜索納法多住處後，發現大量拍攝影片的設備、影音存檔，將其依法帶回。

25歲的男子納法多因外流情色畫面遭警方逮捕，此為示意圖（Canva）

落網後的納法多對犯行供認不諱，號稱自己透過每個月外流不同女學生的不雅片內容，可以賺進至少3萬泰銖，不過警方從他的銀行帳戶紀錄卻意外發現，納法多每個月至少進帳數十萬泰銖；藉此提醒廣大交友軟體用戶，結識網友須保持警覺。

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