韓國梨泰院人踩人慘案2週年前夕　首爾聖水洞Prada活動逼爆急取消

韓國首爾梨泰院2022年10月29日因參與萬聖節活動的民眾，在短時間內湧進一條小巷引發人踩人慘劇，造成159人死亡。時隔兩年後臨近萬聖節之際，首爾聖水洞又因舉辦Prada活動，演員金泰梨等人的出席吸引大批民眾前來，有700人在短時間內同時湧進一條小巷內。由於擔心慘劇重演，當地政府部門緊急宣布活動取消。



韓聯社報導，首爾聖水洞的「Candy Seongsu」周四原定晚上8時舉行Prada活動，但在活動開始前一個多小時，周邊道路湧入大量人群，現場估計有700人聚集，附近道路也因人群聚集而發生了巴士與車輛輕微碰撞的事故。而出席活動的藝人包括Sana、Karina和邊佑錫等，都因現場過度擠擁而無法下車。

2024年10月24日，韓國首爾聖水洞舉辦Prada活動，逾700人擠進一條小巷內。由於擔心重演2年前梨泰院人踩人慘劇，官方緊急宣布活動取消。（X@DaccNag2438）

據報道，當地警方自傍晚起接到多宗報案，不斷傳來群眾因擠擁而造成安全事故的報告。現場人群幾乎佔滿整條道路。由於憂慮引發意外，主辦方最終決定，原定持續到凌晨1時的活動提前於10時45分結束。

當地官員在社交媒體上表示，基於安全考慮，經與城東警察署長及相關部門負責人商討，區政府建議活動主辦方提前結束活動，以降低事故風險。