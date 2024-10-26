新西蘭3月膠袋浮屍案　死者確認為70歲中國女子

新西蘭奧克蘭海灣港3月12日出現一具被多層膠袋包裹的浮屍，警方25日召開記者會，確認屍體屬於一名70歲中國女公民；她去年8月從中國內地前往新西蘭，惟在當地沒有家人。



半年前，一名退休釣魚客在海邊發現一大包物體漂浮在海上，起初還以為是一頭牛，走近才發現是一個黑色大膠袋，於是用魚鉤拉上岸，發現被至少3層膠袋包住。他撕開後看一隻手，顏色蒼白，才知是屍體，於是報警。

奧克蘭警方以凶殺案展開調查，屍體為亞裔女性，身高約160厘米，身穿藍色睡褲及淺色背心，背心上還印有「娟燕針織制衣廠」等簡體中文字樣。

奧克蘭警方今年3月接報在海邊發現屍體。（Getty）

經過6個月的調查，警方確認女屍是中國公民，年約70歲，名叫Shulai Wang；警方形容死者這身材非常瘦弱，並曾接受過膽囊切除術。

中國駐奧克蘭總領館表示，案發以來，中方高度關注案件進展，和新西蘭保持密切溝通、積極開展警務執法合作，「中方感謝紐方及時領事通報，已第一時間通知死者家屬並表達慰問，並正就有關善後事宜提供必要協助。」

今年6月30日，名為Kaixiao Liu的男子與名為Lanyue Xiao的女子在試圖離開新西蘭時被捕，懷疑與此案有關。兩人被控「干預人類遺體」，惟警方未有指控兩人導致Shulai Wang死亡。