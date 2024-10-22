新西蘭機場限制擁抱3分鐘　網友反應兩極爆多地類似規定

新西蘭達尼丁（Dunedin）機場車輛落客區早前設置告示牌，限制「告別旅客擁抱不得超過3分鐘，若需深情道別請移步停車場。」此事在網上引發爭議。有網友發現世界各地機場都有親密道別的時間限制。



美媒報道，機場行政總裁德波諾（Dan De Bono）10月22日表示，9月設立的告示牌目的是令機場外的落客區車道保持通暢，用機場的方式提醒人們該區域僅供 「快速惜別 」。

不過德波諾告訴新西蘭國家廣播電台（RNZ），告示牌其實是一個強烈警告，希望以限時擁抱的方式，以免對落客區車輛進行鎖車輪或對車主開罰單等。

網民表示丹麥奧爾堡（Aalborg）機場也有「親吻3分鐘」告示牌。（Facebook/ Erica Ra）

《衛報》則提到為甚麼是3分鐘，德波諾形容機場是「情感的溫床」，20秒的擁抱足以讓人釋放荷爾蒙等物質，再抱更久「真的尷尬」，並表示多年來在機場見過一些「有趣的事情」。

但告示牌傳上網後引發巨大爭議，Facebook有網民說：「你們不能限制擁抱時間！這不人道。」「天啊，學校落客區需要類似的標語。」還有網民稱其所在地機場在落客區停車要罰100英鎊，每下一位乘客更是要罰5英鎊。

網民表示達尼丁的告示牌有人情味，並展示自己當地機場的「親完快走」告示牌。（Facebook/ Garry Edward）

有網民認為，達尼丁機場的語氣有人情味，並擺上圖片表示其所在地的機場雖有類似的「親完快走、5分鐘不罰款」告示牌，但口吻更強烈。

達尼丁位於新西蘭南島（South Island），人口約13.5萬。