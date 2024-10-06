新西蘭軍艦薩摩亞附近擱淺沉沒 75人獲救
撰文：張子傑
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新西蘭國防軍10月6日表示，一艘海軍軍艦5日在薩摩亞（Samoa）海域擱淺沉沒，船上75人全部獲救，目前未知意外原因。
路透社報道，新西蘭軍方的聲明指，海軍專業水下探測艦艇「馬納瓦努伊號」（HMNZS Manawanui）5日進行珊瑚礁調查時，於薩摩亞烏波盧島（Upolu）南部海岸附近擱淺。
當局在事發後與薩摩亞和澳洲多個部門協調派出船隻到場，救出乘坐救生艇的75人，部分人受輕傷；空軍一架海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）協助救援。
根據當地傳媒的片段和照片顯示，「馬納瓦努伊號」擱淺後嚴重傾斜，並不斷冒出濃煙，之後沉入水中。軍方稱與相關部門合作，減少對環境的影響。
「馬納瓦努伊號」在2018年以1.03億新西蘭元（約4.93億港元）購入，它主要用於新西蘭及西南太平洋地區的專業潛水、打撈及測量任務。
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