Beyoncé返家鄉撐賀錦麗　影帝里安納度批特朗普否定科學|美國大選

臨近11月5日美國大選，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在民調爭持激烈，特朗普更有反超前之勢。德州（Texas）出身的樂壇天后Beyoncé（碧昂斯）10月25日回到家鄉侯斯頓（Houston）為賀錦麗拉票。影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）也上傳表態支持賀錦麗的短片，並批評特朗普否定科學。



Beyoncé的歌曲《Freedom》正是賀錦麗這次競選宣傳運動的主題曲。特朗普競選團隊8月時也曾在社交網站上使用《Freedom》作為帖文背景歌曲，Beyoncé方面被指去信表達不滿，特朗普競選團隊之後移除歌曲。

在德州侯斯頓出生的Beyoncé於10月25日出席在侯斯頓的集會，上台發言為賀錦麗拉票，她談到自己是一位母親，「一位深切關心我孩子和我們所有孩童所生活世界的母親，一個我們可以自由控制自己身體的世界，一個我們不分裂的世界。」

她呼籲民眾一定要投票。

Beyoncé（右）與昔日Destiny's Child隊友Kelly Rowland（左）2024年10月25日一同出席為賀錦麗造勢的集會（Reuters）

美國天后Beyoncé於2024年10月25日出席在德州的造勢活動，為賀錦麗與民主黨拉票（Reuters）

美國天后Beyoncé（右）於2024年10月25日出席在德州的造勢活動，為賀錦麗（左）與民主黨拉票（Reuters）

美國影帝里安納度狄卡比奧也於10月26日在Instagram上傳短片，表態自己會在大選中支持賀錦麗，他談到美國近來受到颶風吹襲，大受影響，反映氣候變化帶來極端天氣的問題，他指世界需要有力執行氣候政策的領導人，主張賀錦麗可助美國對抗氣候變化問題。

荷里活影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）2024年10月26日在社交網站上傳短片，表態自己會在美國大選中投票給賀錦麗（影片截圖）

里安納度狄卡比奧批評特朗普否定現實、否定科學，並談到特朗普在任內讓美國退出《巴黎氣候協定》一事。