玻利維亞前總統稱座駕遭槍擊險被暗殺　矛頭直指現任總統

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）10月27日於網上發布短片，宣稱其座駕遭到槍擊，自己險被暗殺，矛頭直指現任總統阿爾塞（Luis Arce）。他宣稱，阿爾塞無法在政治上擊敗他，因此訴諸武力，對方是史上最糟糕的總統，而槍殺前總統是最後一根稻草。分析指出，事件或促使這個南美國家進一步動盪。



莫拉萊斯發布的短片，是從一輛行駛中的汽車內拍攝，顯示他坐在前排乘客座位，擋風玻璃被子彈擊中，司機似乎受傷。莫拉萊斯在帖文中稱，政府應為事件受到指責。

莫拉萊斯接受電台採訪時表示，其座駕在路上遭兩輛車攔截，車上的蒙面男子向他的汽車連開14槍，並宣稱一顆子彈距離他的頭部僅「幾公分」，「我不知道他們是士兵還是警察」。

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當地政局近期趨向緊張，在過去兩星期，莫拉萊斯的支持者持續堵塞連接東部及北部的高速公路，抗議政府針對莫拉萊斯，並與試圖清場的安全部隊衝突。政府指行動影響食品和燃料供應，破壞了國家的穩定，以及試圖擾亂民主秩序。

本月稍早時候，莫拉萊斯遭檢察官起訴，指他2016年涉嫌強姦一名15歲女孩，令對方生下一個孩子。莫拉萊斯駁斥了這些指控，稱其出於政治動機，並拒絕就此案作證。