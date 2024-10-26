日本恐怖職場欺凌 惡女不滿同事犯錯 塞炮仗入鼻腔「引爆」侍候
撰文：TVBS新聞網
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日本一名女貨車司機，因對多位同事施暴而被捕。據了解，她疑似不滿同事在工作中犯錯，將炮仗（鞭炮）塞入對方鼻腔內引爆，還曾經朝另一名同事潑灑酒精，用打火機點火，導致對方嚴重燒燙傷。
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綜合《ABC NEWS》等日媒報道，日本兵庫縣西宮市一間建築公司，10月25日有3名員工涉嫌傷害與暴力被捕。包括該公司的自卸貨車司機村本幸子、職員本田大志與外判員工東賢。44歲的村本涉嫌於4月在寶塚市街頭，於56歲同事的鼻子內塞入炮仗，並用打火機點火引爆，手段兇殘。39歲的本田則曾持空氣槍，用BB彈射擊另一名50歲同事。
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除此之外，兩人也曾聯手朝該名50歲同事的臀部潑灑酒精並點火，導致對方嚴重燒燙傷，需在醫院接受約2個月的治療。東則曾用手肘毆打該名50歲同事的眼部，並持球棒毆打他的臀部。
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警方表示，村本在偵訊時否認指控，聲稱是因為受害人在工作時出錯，才會進行處罰。本田與東則承認部分罪行。警方指出，受害人有向該建設公司借錢，推測3人應該長期對他們動用暴力。
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