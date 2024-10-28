澳洲2名性工作者連環被殺案　中國籍疑犯或以認罪換減刑

澳洲在2022年聖誕節發生連環謀殺案，涉案的中國籍男疑犯林曉政（Xiaozheng Lin，音譯）被控雙重謀殺罪，他在2024年7月與澳洲檢方就認罪達成一致，或能以承認犯下誤殺罪而非謀殺罪以爭取減刑。林曉政10月28日出席聽證會，法院預料在兩週內會有判決。



現年24歲、此前尚無前科的林曉政被控2022年12月26日與27日先後謀殺兩位性工作者——31歲的中國籍Yuqi Luo與51歲的韓國籍Hyun Sook Jeon，並在犯案後竊走她們的隨身財物用以償還賭債。

林曉政堅稱未謀殺Luo，指對方不同意提供額外的性服務，並要求加價才痛下殺手。他說：「我遭遇了搶劫。我沒有殺她。我就是這麼想的」，林曉政隨後與Jeon見面，並在洩欲後襲擊她，當局無法確定Jeon的死因。

疑犯的律師指當事人值得同情，稱他幾乎不會說英語，又在中國時沾染賭癮，從未有過女友，通過買春滿足性需求。兩位受害人家屬向法庭遞交文件，指無法接受親屬的離去。法官認為案件十分悲慘，料在兩週內做出判決。

圖為2022年12月26日與27日被控犯有兩項謀殺罪的中國籍疑犯林曉政，他2024年7月與檢方達成認罪，10月28日出庭聽證會，或以承認犯有過失殺人罪換取減刑。（截圖自X@cassiezervos）

按照當地法律，犯下謀殺罪至少被判囚25年，而每項誤殺罪最高須囚25年。一旦法院裁定林曉政謀殺罪成，他或能同時服這兩項刑罰。