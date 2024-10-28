印度航空公司接過百宗炸彈威脅　政府迫社交平台刪文及研究立法

印度航空公司（Air India）收到數百宗炸彈威脅，政府聲稱該事件威脅到國家安全和經濟，警告社交平台採取「相應行動」刪除貼文，並要求社交平台公司積極舉報，表示正討論立法嚴懲發出炸彈威脅者。



法媒報道，一些威脅導致飛機改道飛往加拿大和德國，英國和新加坡也派出戰鬥機護航。

印度政府10月26日表示，這些威脅「危險且不受限制地」在社交平台傳播，並警告這些平台，若不遵守「立即刪除錯誤訊息」的規定，將「依法採取相應行動」。

印度報業托拉斯（PTI）報道，10月中旬以來，至少有275宗虛假炸彈威脅；其他印媒則表示至多有400宗。

2024年1月18日，印度航空（AIr India）的空中巴士A350在印度海德拉巴 Begumpet 機場舉行的 Wings India 2024 航空活動上。（Reuters）

大部分威脅在社交平台 X（舊稱Twitter）上發布，但政府並未指明具體是哪些社交平台。

印度電子和通訊技術部表示，社交平台公司必須舉報任何「可能威脅國家統一、完整、主權、安全或經濟安全」的犯罪行為，並迅速與政府機構合作協助調查。

印度政府並未指出具體哪些社交平台要刪除有關炸彈威脅的文章。（Reuters）

政府表示正在討論「立法行動」，以徹底修訂航空與飛機安全法，並將威脅者列為嚴重或可判處較長刑期的罪行。

作為世界上最大的民主國家，印度政府要求刪除社交平台內容的次數常居全球前五名；去年，X質疑刪除總理莫迪（Narendra Modi）政府的推文和賬號的要求不成，被印度法院判罰61,000美元（約47.4萬港元）。