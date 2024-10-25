加拿大19歲少女陳屍沃爾瑪焗爐 地方錫克教協會證印度裔
撰文：蕭通
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加拿大與印度外交關係緊張之際，加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax） 於10月19日發生命案，一名19歲女子在當地一間沃爾瑪（Walmart）超市內，被發現陳屍店內餅房的大型步入式焗爐，且已被燒焦。 當地錫克教協會證實， 死者為印度裔，約兩、三年前搬到當地，是當地錫克教社區成員。
涉事沃爾瑪自19日晚以來一直關閉，當地警方強調死因還在調查中。當地媒體稱，死者名為Gursimran Kaur，與母親過去兩年一直在沃爾瑪工作，但沃爾瑪僅證實死者是員工。
GoFundMe：母打開焗爐睹焦屍
根據GoFundMe為家屬籌款的頁面稱，死者和母親於事發當晚同班。母親約一個小時未曾見到女兒，於是於店內四處查問，但無人認真對待。因無法透過電話聯繫後，母親開始驚慌失措，其後保安員求助。至晚上9點30分，警方接到報警，發現事主死亡。
籌款頁面稱，當發現屍體時，已距離死者失蹤數小時。焗爐是其母親親自打開，發現女兒「燒焦的遺體」，可以想像她所經歷的恐怖。
調查由哈利法克斯地區警察局、新斯科細亞省法醫和勞工部門進行。所有三個機構都表示，調查預計需要一些時間，但沒有具體時間表。
加拿大是印度以外，錫克教徒最多的國家，去年一名錫克教領袖在加拿大遭暗殺，觸發印度與加拿大外交反目。
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