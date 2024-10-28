美國大選｜費城檢察官起訴Elon Musk　促停「日派100萬美元」活動

美國費城（Philadelphia）地區檢察官10月28日宣布起訴Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及其控制的「美國政治行動委員會」（America PAC），要求對方停止以「每日派100萬美元」為賣點的政治宣傳活動。



費城地區檢察官Larry Krasner透過聲明指，「檢察官的職責是保護公眾免受滋擾和不公平貿易行為的侵害，包括非法彩票…… 地區檢察官也負責保護公眾在選舉公正性上免受干擾。」

他在訴訟中把馬斯克及其「美國政治行動委員會」皆列為被告。

馬斯克向選民頒發100萬美元支票：

費城所在的賓夕法尼亞州（Pennsylvania），正是這次美國大選的7個搖擺州之一。

「美國政治行動委員會」在這次總統選舉中的7個關鍵搖擺州推出活動，任何已登記選民只要簽署一份支持美國言論自由和槍支擁有權（即憲法第一及第二修正案）的聯署信，就可以參加100萬美元（約780萬港元）抽獎，馬斯克表明會每日派彩一次。

任何已登記選民簽署聯署信也可獲得100美元（約780港元）回報，在賓夕法尼亞州轉介其他選民簽署則可多獲100美元（在其他6個搖擺州，此數為47美元）。

馬斯克在這屆選舉表明支持共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump），並出席造勢活動為對方拉票，但「每日派100萬美元」活動引發爭議，民主黨籍的賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）10月20日公開批評這是「黑金」流入選舉，表明執法機構應該介入調查。