以色列國會通過法案 禁止聯合國近東救濟工程處運作
撰文：蕭通
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以色列國會10月28日通過法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）在以色列境內運作，加沙的人道救援工作恐進一步受打擊。
起草法案的議員指出，UNRWA的部份工作人員涉及哈馬斯去年10月7日突襲以色列的行動，並且是哈馬斯或其他武裝組織成員。
以色列議員Sharren Haskel表示，如果聯合國不願意清除這個組織中的恐怖主義，以及當中的哈馬斯活動分子，那麼以色列必須採取措施，確保他們不能再次傷害以色列人民。
UNRWA此前表示，該法案將是一場災難，嚴重影響加沙和約旦河西岸的人道主義行動。
在法案通過之前，法國、德國、英國、日本、韓國、加拿大和澳洲等外交部長發表聯合聲明，對以方決定表達「嚴重關切」，指關鍵是UNRWA能夠向有需要者提供人道主義援助，並有效履行其職責。
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