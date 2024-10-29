以色列國會通過法案　禁止聯合國近東救濟工程處運作

以色列國會10月28日通過法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）在以色列境內運作，加沙的人道救援工作恐進一步受打擊。



以巴衝突・以巴戰爭・以色列・加沙・拉法：圖為2024年3月7日，在加沙走廊南部拉法，流離失所的巴勒斯坦人等待接受聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的援助。（REUTERS/Mohammed Salem/File Photo）

以巴戰爭：2024年3月18日，加沙平民在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的倉庫外領取援助。（Reuters）

起草法案的議員指出，UNRWA的部份工作人員涉及哈馬斯去年10月7日突襲以色列的行動，並且是哈馬斯或其他武裝組織成員。

以色列議員Sharren Haskel表示，如果聯合國不願意清除這個組織中的恐怖主義，以及當中的哈馬斯活動分子，那麼以色列必須採取措施，確保他們不能再次傷害以色列人民。

UNRWA此前表示，該法案將是一場災難，嚴重影響加沙和約旦河西岸的人道主義行動。

在法案通過之前，法國、德國、英國、日本、韓國、加拿大和澳洲等外交部長發表聯合聲明，對以方決定表達「嚴重關切」，指關鍵是UNRWA能夠向有需要者提供人道主義援助，並有效履行其職責。