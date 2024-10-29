英國公布預算案前夕　財相：將增加數十億NHS資金　提升手術效率

英國政府10月30日公布新一份政府預算案，財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）表示，政府將大幅增加國民保健服務（NHS）的資金，令每年手術量增加至200萬次、每過增加4萬次來減少積壓。



李韻晴指，預算中將有15億英鎊（約151億港元）用於建立新手術中心和醫用掃描器，7000萬英鎊（約7億港元）用於放射性治療設備，預計這些資金將增加資本預算至2010年以來的最高水平。

她表示，NHS的資金增長意味着稅收增加，政府預期通過預算案中的新措施增收400億英鎊（約4000億港元），潛在措施包括提高僱主需要支付的國民保險稅、資本增值稅和繼承稅等。

圖為2022年12月20日，英國NHS的護士們在倫敦罷工行動中舉着標語。（Reuters）

由於工黨在不久前的選舉中承諾，只會就其政綱中列出的幾項有限措施加稅，因此這些舉措在政治上十分敏感。李韻晴形容NHS是「英國的命脈」，為結束過去十年來對NHS的忽視和投資不足需要，需要加稅來填補財政缺口。但李韻晴亦承認，政府不可能通過一份預算案就「挽回過去14年來造成的損失」。

衛生大臣施卓添（Wes Streeting）在聲明中指出，政府還將向全國各地的醫院派遣由頂尖外科醫生組成的精銳團隊，改革手術方式治以療更多病患。施卓添亦警告，這些資金無法避免NHS在今年冬季醫療服務需求大增時可能出現的危機及由此產生的死亡，仍會有患者被迫坐在推車上、在醫院走廊輪候治療。