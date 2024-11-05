美國大選｜沒有最差只有更差　賀錦麗扛不起美國大旗

回顧美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣佈退出總統競選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）迅速「坐正」參選之後，她起初很少參加媒體訪談，外界對除了「大笑姑婆」外知之甚少。為了擴大宣傳，提升影響力，9月份以來，賀錦麗開始接受更多的媒體採訪，但總體而言效果一般。核心原因是：幾乎所有主流媒體都是支持賀錦麗或者說是支持民主黨的，自然地就把採訪變成了競選宣傳的一部分。

且不說，採訪者通常會問比較友好的問題，為了突出賀錦麗的長處，迴避其短板大部分訪談內容雷同，也很明顯，與賀錦麗在循環使用同樣的一些講稿素材反反復復。賀錦麗五花八門的訪談，都更像隔靴撓癢。即便是總統辯論，也是在支持民主黨的ABC新聞上進行的，主持人明顯偏向賀錦麗、針對特朗普。賀錦麗的辯論也並沒有轉化成太多的支持率。在共和黨和部分中間派選民心目中反而可能造成反效果。尤其是MAGA陣營總是說主流媒體都是由民主黨操持的「假新聞」。

10月份以來，賀錦麗的勢頭有所減弱，在這樣的境況下賀錦麗冒險接受了共和黨媒體《霍士新聞台》（Fox News）接受訪談。短短27分鐘的採訪視頻則完全暴露了賀錦麗的弱點。《霍士新聞台》具進攻性的高壓訪談，完全打亂了賀錦麗的節奏，就是不讓賀錦麗按節奏出牌，把她逼到牆角。賀錦麗本來就喜歡務虛，已經習慣迴避重大問題，顧左右而言他，答非所問，以及說一些不接地氣的空話。在民主黨媒體上，沒人會逼問她，但在《霍士新聞台》對她高壓逼問，凸顯了她的不誠懇陷阱，逼賀錦麗上套，讓她難堪。

其實，賀錦麗在《霍士新聞台》的表現，才是真實的，作為領導者，賀錦麗缺乏核心素質，更不用說任何真正的思想或政策見解了。她應對關鍵政策問題時一貫畏縮不前，缺乏自信，這讓她顯得軟弱而無能。回顧她在2020年民主黨初選中的慘敗，這種畏縮早已暴露無遺。

拜登在2020年選擇賀錦麗做競選搭檔，明顯是為了滿足「多樣性、公平性和包容性」的要求。賀錦麗的性別和膚色被視為競選團隊的一項資產，但她的實際領導能力卻從未展示出來。她看起來更像是政治舞台上的一個「象徵符號」。從上次的選舉歷程看，她似乎對競選缺乏熱情，亦未表現出任何主動性和政治鬥志。她的競選策略彷彿只不過是「等着事情發生」，而不是積極爭取選民的支持。

對比歷史上的女性政治強人，如戴卓爾（Margaret Thatcher）和希拉里（Hillary Clinton），賀錦麗顯得尤為懦弱。戴卓爾以鐵腕著稱，無論是國內經濟改革還是對外政策，她都以堅決果敢的態度聞名，不會迴避問題。相反，賀錦麗在被問及是否會對拜登政策做出不同決策時，竟然回答「我什麼都想不起來」。與戴卓爾的果敢相比，賀錦麗的懦弱和缺乏思想令人無語。

希拉里雖兩次競選總統失敗，但無論是競選還是在擔任國務卿期間，她都展現出深厚的政策理解和豐富的政治經驗。她可能不是受歡迎的政治家，但她的政策立場明確，也有能力能夠應對複雜的外交和國內挑戰。她的失敗並非個人能力的匱乏。相比之下，賀錦麗不僅缺乏希拉里式的政策深度，連在公眾場合做出有意義的表達都困難。

美國天后Beyoncé於2024年10月25日出席在德州的造勢活動，為賀錦麗與民主黨拉票（Reuters）

如果將這兩個月特朗普和賀錦麗遊走各州的競選拉票進行對比，進一步凸顯出賀錦麗的懶散。特朗普每天奔波於多場集會，充滿激情地演講，與選民互動，展現出極大的活力和決心。而賀錦麗呢？她的競選活動安排得稀稀拉拉，還沒有當時拜登賣力。她的這種消極態度是面對美國總統大選嗎？這更讓人懷疑她是否具備領導國家的意願和能力。

賀錦麗的根本問題不僅僅在於懶散。她的政策理解和決策能力幾乎為零。她並非不願意給出答案，而是根本沒有答案，她顯然從未認真思考過這些問題。她的無知和缺乏準備在競選活動中一再暴露。這讓她看起來更像是一個局外人，而不是一個有力的領導者。她總是在猶豫和迴避，甚至在她負責的移民問題上也未見她有任何實質性的努力。對比當年戴卓爾面對礦工罷工等複雜社會問題時的堅定果敢，賀錦麗的首要反應似乎是迴避，而非解決問題。這就是缺乏自信，反映出她在重大決策中的脆弱性。

賀錦麗更未能與選民建立起情感聯繫。一個成功的領導者不僅需要政策上的智慧，還必須能夠贏得選民的心。賀錦麗的競選風格卻顯得疏遠，她的笑聲被批評為「尷尬」甚至「做作」。相比之下，特朗普雖然言辭激烈且爭議不斷，但他能夠通過直白的語言和情緒化的表達方式贏得大量選民的支持。儘管賀錦麗的競選團隊努力塑造她的「平民」形象，但顯然選民不買賬。

在二人的電視辯論中，賀錦麗的「檢察總長」風格，激怒了特朗普，導致其頻頻失言和離題。(Reuters)

原本，作為美國歷史上首位女性、非裔和亞裔的副總統，賀錦麗本應憑藉這一身份吸引大量少數族裔和女性選民的支持。然而，這也並沒有為她加到分，未能激發廣泛的擁護。歸根結底，還是由於從根本上缺乏思想、領導力和決策能力。

左派媒體一直在絞盡腦汁，試圖用盡可能善意的詞彙來掩飾她的無能。《紐約時報》多次描述哈里斯為「策略性地含糊其辭」、「不注重細節」或「小心謹慎」。但現實是殘酷的：賀錦麗並非「策略性地含糊其辭」或「避免表態」，她的表現只有一個字可以形容：無知。她不能積極投入於政策辯論，因為她從未深入研究過政策；她不能傳遞清晰的世界觀，因為她根本大概對世界觀的沒有概念。她的言辭像一張支離破碎的網，充斥着不連貫的邏輯和毫無設計的觀點。事實上，翻閲她過去二十年的政治生涯，幾乎找不到任何原創、有價值的想法。

當然，賀錦麗的糟糕並不是說特朗普有多好。標榜著民主正義的美國大選，在如今的社會形勢下，根本選不出一個對的人，只能選出一個相對不更差的人。特朗普、賀錦麗，究竟誰更差？就算賀錦麗或許僥倖獲勝，但相信很快短短幾周內便會失去公眾的信任和尊重，成為歷史上最令人鄙視的美國領導人之一。