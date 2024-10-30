特朗普潛在財長「沽神」保爾森：將攜手馬斯克猛削支出

《華爾街日報》10月30日報道，億萬富翁保爾森（John Paulson）表示，若他在特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期內擔任美國財政部長，他將關注能源和貿易，並與特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）合作，大幅削減聯邦支出。



保爾森表示，首要任務將是延長特朗普2017年頒布的即將到期的減稅政策，其次是與馬斯克合作削減聯邦支出，特別是取消《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act）中的綠色能源補貼。

圖為2024年10月29日，共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會。（Reuters）

68歲的保爾森被稱為「沽神」，在2007至2009年金融危機期間，因作空次級房貸套利約30億美元，從而一戰成名。據悉，他和特朗普密切往來已十多年，是這位前總統考慮擔任財政部長的人選之一，可能成為其幾項關鍵舉措的關鍵人物，包括延長《減稅和就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act，部分內容將於2025年底到期。）以及推出廣泛的新減稅措施。但金融市場擔心，由此產生的赤字可能會對利率構成上行壓力。

2024年10月17日，美國賓夕法尼亞州，圖為馬斯克出席特朗普的競選集會。（Reuters）

特朗普承諾若再次勝選，將讓馬斯克領導一個新的「政府效率委員會」，就削減哪些聯邦支出提供建議。

據報，馬斯克本周表示，他可以削減至少2萬億美元的聯邦預算，但沒有說明具體如何削減。