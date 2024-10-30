世衛：2023年新增820萬宗結核病例　再度成全球頭號傳染病殺手

世界衛生組織（WHO）10月29日發布《2024年全球結核病報告》，指出2023年全球新增結核病確診病例高達820萬例，創下自1995年世衛組織啟動全球結核病監測以來的新高，且相比2022年的750萬有顯著增加。



報告指，這一激增使結核病再次成為2023年的頭號傳染病殺手，其影響甚至超越新冠疫情。

根據《聯合國新聞》，報告指即使結核病相關死亡人數從2022年的132萬人降至2023年的125萬人，但患者總數到2023年卻攀升至約1080萬人，突顯全球在對抗結核病方面進展不均，面臨資金嚴重不足等諸多挑戰。

報告顯示，結核病對全球30個高負擔國家造成的影響尤為嚴重，其中印度（26%）、印尼（10%）、中國（6.8%）、菲律賓（6.8%）和巴基斯坦（6.3%）合計佔全球結核病負擔的56%。男患者佔比達55%，婦女為33%，兒童和青少年則佔12%。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2023年12月15日在瑞士日內瓦出席聯合國會議。（Reuters）

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，即使已具備預防、發現和治療結核病的工具，但結核病仍然導致大量人員死亡和患病，這令人憤慨。他敦促所有國家履行擴大使用這些工具並消滅結核病的承諾。

組織指出，2023年全球結核病預防和護理資金進一步減少，遠低於目標水平，中低收入國家承擔98%的結核病負擔，卻面臨重大資金缺口，2023年，年度資金目標為220億美元，但實際可用資金僅為57億美元，僅目標26%。

報告指出，雖然全球對抗愛滋病、結核病和瘧疾基金在結核病國際援助方面發揮不可或缺的作用，但其資金貢獻仍未能充分滿足基本的結核病服務需求。

報告首次估算所有中低收入國家中因結核病診斷和治療而面臨災難式成本（超過家庭年收入的20%）的家庭比例，結果顯示一半的結核病家庭承受此種災難式代價。