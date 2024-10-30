華盛頓郵報不為候選人背書　失20萬訂閱　貝索斯發文自辯

綜合外媒報道，《華盛頓郵報》（簡稱《郵報》）老闆、亞馬遜（Amazon）創始人貝索斯（Jeff Bezos）上週表示該報不會在2024年美國總統選舉中支持任何一位總統候選人，此一打破慣例之舉及後引發爭議。作為回應，他發表一篇專欄文章為自己辯護他表示，替總統候選人背書實際上會對選民造成偏見認知，一種不獨立的觀感；而不再背書是有原則的且正確的選擇，強調傳媒要不偏不倚。



此前，貝索斯撤銷了《郵報》編輯委員會替民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）起草的背書，導致逾20萬人取消訂閱電子版《郵報》，相當於所有訂戶的8%。隨後三名編輯委員會成員辭職、數千名員工批評。

貝索斯在文章中澄清，沒有任何形式的利益交換。無論是競選活動還是候選人，都沒有在任何層面或以任何方式被諮詢或告知此決定，完全是內部決定。

美國大選：美國前第一夫人米歇爾2024年10月26日現身密歇根州，幫助賀錦麗拉票（Reuters）

他還否認為了討好特朗普（Donald Trump，又譯川普）而拒絕支持賀錦麗的指控，並表示對25日他的另一家公司藍色起源（Blue Origin）高層接見特朗普一事不知情。

2021年11月2日，英國格拉斯哥，美國億萬富翁貝索斯（Jeff Bezos） 在聯合國氣候峰會（COP26）上發表講話。（Getty）

儘管貝索斯承認，他在亞馬遜和藍色起源的工作令《郵報》變得複雜，但還是否認自己的巨額財富可能帶來政治紅利，反稱其為「抵抗威嚇的堡壘」，強調他擁有《郵報》的 11 年來，沒有干涉過其事務。

除《華盛頓郵報》外，《洛杉磯時報》和《今日美國》（USA Today）也宣布，這次不會為總統候選人背書；《紐約時報》和《紐約郵報》分別為賀錦麗和特朗普背書。