美國大選｜貨車無鎖門票箱跌出「躺大街」影片流出　員工失職炒魷

綜合多家美媒10月29日報道，美國佛羅里達州公路上，有一箱總統選舉選票及一袋文件從貨車上跌落，幸被一名駕車男子撿到，並將其交到警局。邁阿密選舉部門證實，工作人員因為忘記鎖門，導致箱子在行駛時掉出車外，該員工已被解僱。



流出的影片顯示，一男子開着BMW經過卡特勒灣 （Cutler Bay）佛羅里達州收費公路，駛過紅綠燈時撿到一箱選票和一袋文件，上面清楚地寫着該批選票來自邁阿密戴德縣（Dade County）。當晚男子和朋友就將這些文件交到戴德縣警察局。

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該縣選舉部門主管克里斯蒂娜（Christina White）29日上午解釋，是工作人員忘記鎖上貨車後部，導致密封票箱從車上掉落。

幸好選票沒有被竄改或損壞，並在28日於當地一家圖書館經過掃瞄和統計。選舉部門讚許該市民非常正直，做正確的事，表示出於對錯誤零容忍態度，已解僱涉事員工。

28日，美國俄勒岡州及華盛頓州發生票箱遭縱火事件，逾百張選票被毀。