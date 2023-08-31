用AI換臉扮演14歲少女　短短7天已被500網友性騷擾　露骨對話曝光

近日，兩個30+歲的女生發起的一場「社會實驗」引起熱議。因為不滿性侵事件中的「受害者有罪論」，她們設計了一個實驗：在社交平台上扮演成性感富婆、個性拽姐、鄰家女孩和14歲少女，測試她們收到性騷擾的概率，是否和穿著打扮有關係。



編輯：魯雨涵 責編：倪楚嬌（一条）

在為期7天的實驗過程中，她們震驚地發現，14歲女孩收到的性騷擾，遠多於穿著暴露的富婆和拽姐。短短一周以內就有四五百個人來「撩」她，內容也是最露骨的。

她們把實驗經過分享在只有幾百粉絲的播客上，目前全平台已有超過40萬收聽。一条找到兩位發起人周周和Remon，和她們聊了聊這場實驗中的意想不到。

4個女性形象包括兩性感女神 他們卻對14歲少女最感興趣（點圖看看她們使用的AI換臉照片及與網友的對話內容）：

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以下是她們的講述。

4種女性形象 會遇到哪些差別待遇？

我們是這個實驗的發起人，在現實中也是好朋友。周周今年38歲，Remon是30歲，我們都是教育行業的從業者，目前都是未婚未育的狀態。

6月底，我們在B站上看到了一個視頻，是一個男性up主偽裝成女孩子，到各種軟件上，觀察其他男性如何對待他。當時覺得挺有趣的，就想做一個類似的事情。

因為在性侵有關的新聞下面，我們經常看到「受害者有罪論」，比如說女孩子不應該半夜出門，都怪她穿著不檢點。所以我們就想看一下女性在遭到性騷擾時候，到底會不會因為穿得多少，特質不同，而受到區別待遇。

我們設計了4個比較典型的女性形象，分別是：性感富婆，個性拽姐，鄰家女孩，以及一名未成年少女。前兩位的穿著有一定的露膚度，後面兩位衣著普通，不強調身體曲線。

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針對每個賬號，我們用AI換臉軟件製作了頭像和照片，用的都是成員自己的臉。為了盡量保證數據客觀，我們還定下來一些規則：

1、不主動進行邀約，只是單純回應；

2、遇到明顯性暗示的話題時，未成年的扮演者不得挑逗；

3、扮演14歲少女時，要頻繁強調自己是未成年或初三初二等相關信息。

這些賬號基本帶有我們團隊成員自己的影子，比如富婆人設參考了周週「生人勿近」的特質；拽姐交給Remon負責，因為她平時就是這樣的人，如果在路上看到有人隨地大小便，會在後面大喊「好噁心」。事實上，我們沒有想著要做一個很嚴肅的實驗，不可能想到網絡世界有這麼嚇人的。第一天大家還玩得很起勁，慢慢地實驗就變了味。

富婆和拽姐，對很多人來說是有一定距離感的。所以對於這兩個人設，很多人上來反而是挺禮貌的，會叫姐姐，姐姐你真好看。同時在我們的設定裡，她們都有一定的攻擊性，不會按照別人的想法走。他給我們讚美，我們不會去接話，如果有一點點性騷擾的苗頭，我們也知道如何去反擊。所以比起性騷擾，她們遇到更多的是「破防」後的辱罵。

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比如拽姐遇到的一個聊天者，要加她的微信，她拒絕了：「我的微信不是什麼阿貓阿狗都可以加的。」對方說：「我可不是什麼阿貓阿狗。」拽姐回：「哈哈哈你好自信啊。」對方就「破防」了，說自己高考考了495分，問她在哪裡上學，是211嗎，是985嗎。還有人給拽姐發自己的照片，她說：「算了吧，不是我的菜。」他來一句：「你長得又有多好看？」當他們發現，通過性騷擾不能激起她的羞恥感的時候，他們就要通過另外一種方式，來對她進行羞辱。

鄰家女孩由團隊裡一個叫海螺的姑娘負責。在實驗初期，和她打招呼的消息是最多的，而且兩極分化比較嚴重，一部分很正常，就是想跟她談戀愛，另外一半直接上來就問多少錢。我們對她的設定，就是一個20多歲、正常上班、長相甜美、身邊隨處可見的女孩子形象。但是在這個軟件上，很多人就會默認她不正經。同時她的攻擊力很低，如果別人有騷擾性的話語，她就會打岔，我不懂，你別這樣說。這種很小的反抗，甚至會讓對方認為你是在欲擒故縱，從而進行更猛烈的攻擊。

在實驗中我們還有一個觀察，來搭話的用戶年紀越大，性騷擾得越露骨。如果是20歲左右的人，一般會以交朋友的姿態靠近。特別是拽姐所在的附近有一個大學城，很多人會和她打招呼：「姐姐我一個人在宿舍，好寂寞，你能不能帶我出去玩。」把自己的慾望包裹在一些糖衣砲彈裡面。

直接進行性騷擾的基本上是30到50歲，他們往往更加簡明扼要，把自己的慾望完全是放在枱面上的。尤其是未成年少女的賬號，遇到的幾乎都是四五十歲的人。整個「實驗」開始跑偏，就是從未成年少女開始的。

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知道她只有14歲 他們更興奮了

一開始，我們給未成年少女的設定是16歲。我們很天真地認為，來跟她打招呼的，可能都是抱著談戀愛的目的，跟她年齡相仿的人，最多20歲。於是，我們把這個賬號交到了19歲的Lucy手上。從這一點就能看出來，我們其實是「輕敵」了的。

第一天，Lucy一共收到48條打招呼，她選擇性回復了其中的20條，有10條發展成了性騷擾，佔到了一半，數量和比例都是4個賬號中最多的。這時Lucy就有點不適，當天晚上就做噩夢了。到了第二天晚上，她就堅持不下去了。她甚至沒有24小時管這個賬號，只是間歇性地打開，偶爾聊一下。我們猜是不是因為16歲這個年紀太曖昧了，她沒成年，但是她在法律上面也不受很多未成年的保護法。於是我們把她設定到了14歲。

在聊天過程中，我們會反覆強調，我們是未成年，或者正在上初中。但是這樣做以後，這些人反而更興奮了。她被騷擾的指數成倍增長，甚至超過了其他3個賬號的總和。在我們接觸的4、500個用戶中，印像很深的只有一個小男孩，是真情實感想要和她談戀愛的，經常「早安」「晚安」「在幹嗎」，我們想著不要「耽誤」這種男孩，就把他拉黑了。極個別是聽說她未成年後就消失的，絕大多數的對話都會演變成性騷擾。

我們把她收到的消息分為三種，一種是一上來就開始聊「性」的。想像一個14歲的初二女孩，在網絡上會收到，甚至不適合在這裡展示的信息。因為軟件會屏蔽色情消息，很多人會要求和我們加微信，我們就開了一個微信小號和他們聊，在微信上面他們就更加沒有下限了。

有一個50歲的大叔，直接在微信上給她發了自己生殖器的照片。有一種是包養型的。他們不會像在成年女性面前，說我有多有錢，我有多少套房。而是用一些小恩小惠來引誘你，比如叔叔是開飯店的，給你買好吃的，給你買漂亮衣服，帶你喝奶茶。

最典型的是一種「人生導師」型的。他們一開始會表現得像一個好人，教她要保護自己，接著就會說你有沒有微信，我加你微信，我是好人。比如有一個聊天者教她：「千萬別相信網絡上那些所謂賺錢，99%都是騙子。」「如果你同學突然很有錢了，那肯定是陪睡了，不會出現第二種情況。」最後聊天的落點是：「你遇見我這樣單純的，算不錯了。」「我給你錢，你以後用別的方式還。」

當他們覺得自己完全能夠壓制你的時候，他們會暴露出很多，在一個成年女性面前不敢說的東西。比如有一個聊天者，主動說自己包養了一個16歲的女孩子，還曾經跟一個14歲的女孩子發生過性關係。當然我們是希望他是為了讓我們上鉤才這樣說的。有時候我們會說自己是13歲，很多人就問我生日是什麼時候，他們就想知道你確切什麼時候到14歲，可以對你進行性行為。要知道這個軟件上打招呼的人，都來自於附近，很多距離就是幾公里，最近的只有100米。在我們的身邊，就隱藏著這麼多有戀童傾向的人，這件事情讓我們幾個人的恐懼是最深的。

30歲的我們能自保 14歲的女孩子呢？

整個實驗過程中，我們很氣憤，但是也很無力。 30歲的我們是完全有能力自保的，知道應該怎麼樣去應對。如果真的是一個14歲的女孩子呢？因為我們團隊大部分都是女生，都經歷過那個年齡段，大家都會把自己代入進去。如果是我在14歲時遇到這樣的事情，可能真的就被其中一個人騙出去了。

這個實驗到後面我們已經無法記錄數據了，所有人都有點創傷性應激障礙了，不願意去面對這個事兒，不願意再把這個東西拿起來，反覆地去研究。其實我們應該去註銷掉這些賬號，但是我們連把那個軟件下回來的勇氣都沒有。

後來我們在網上看到一個視頻，記錄了一個國外團隊的實驗，也是做了幾個未成年的賬號在網上測試接受性騷擾的比例。當然他們實驗設計比我們要專業得多，團隊裡還配置了心理諮詢師，為實驗成員做疏導。很有意思的是那個視頻上，有一條彈幕說：「國外的人都這麼離譜嗎？」潛台詞是他們覺得國內沒有這種事情。

其實咱們未成年遭受到性侵的事情少嗎？不少。就拿我們自己的故事來說。六七歲的時候，我和我媽媽、媽媽的同事坐車，我媽媽坐在副駕駛，叔叔抱著我坐在後排。他表現得很喜歡我，一開始是摸我的小肚子，後來手就慢慢往上移，另一隻手還會摸我的屁股。當時我沒有感覺，很多年之後想起來，我才意識到那是猥褻。

播客火了之後，很多人也在聽友群裡分享了自己的經歷。有一個女孩，遭受過兩次性騷擾事件。一次是在六七歲的時候，她跟親戚坐車，坐在她旁邊的是一個遠房表哥，可能十四五歲的樣子。他讓她靠在他肩上睡覺，她睡得迷迷糊糊，感覺嘴巴有什麼東西進來了，後來才反應過來，那是他的舌頭。她當時不敢動，繼續裝睡。第二次是陪她的媽媽去理髮店剪頭髮，一個理髮師突然從後面上來，雙手捧住了她的臉，直接親了一口。她當時就懵了，但她的媽媽也只是開玩笑地說了一句，就這不是耍流氓嗎？之後等她媽媽剪完走了，這件事情就這樣不了了之。這個女孩子在講述這些事情的時候，她問我們說，我不確定這是算不算性騷擾。她現在19歲，對這個東西依然沒有概念。

還有一個女生分享了她被性侵的經歷：她是八九歲的時候，在超市的圖書閱覽區，一個人拍了拍她，回頭就看到一個陌生人，褲鍊是拉開的，露出了生殖器。緊接著這個人就抓起了她的手，放在了他的生殖器上。她當時沒有意識到發生了什麼事，但是感覺就是不好，趕緊抽回手，離開超市跑回家，自己一個人洗了好幾遍手。這件事情她也沒有跟她的父母說過。

我們會發現，大多數小女孩在遭遇這類事情，第一反應都是「愣住」，不知道該做什麼反應，也很少把自己的經歷告訴大人。她們不是不知道這是一件不好的事情，但她們羞於啟齒。因為我們小時候的性教育，只是單純的如何繁衍類的性教育，缺少對「性羞恥」的糾正。為什麼這幾年性騷擾的話題被討論得越來越多，包括在我們的播客下，這麼多女孩子分享自己的經歷，很大一個點是女性開始不認為這是羞恥的，知道這不是我的錯，這是最好的一件事情。

截至目前，這期播客在所有平台上累計超過了40萬的收聽，給我們帶來了很多的關注，遠遠超出了我們的預期。評論區大概有3種反應。第1種是有妹妹或者有女兒的，他會覺得危險；第2種是曾經在現實生活或者網絡上遭受過性騷擾，就會感同身受，和我們分享他們的經歷；第3種就是提出質疑的，雖然只佔一個很小的比例。

依然有人覺得這不算什麼，覺得這個實驗是在一個特殊的軟件上面，這個結果是虛假的，我不相信。甚至有人說，你上社交軟件的目的不就是為了這個嗎？說實話，我們不知道這種預設到底是從哪裡來的，好像交友軟件就是用來約的。哪怕你在微博上，在唱吧上，在學習軟件上，都會遇到這種事情。我只要在抖音上發我自己的自拍，就會收到陌生人的私信騷擾。

在播客的聽友群上，我們也問過大家有沒有在網絡上經歷過這種性騷擾，很多女孩子都有，它的來源根本不僅僅是社交軟件。但凡一個軟件有私信功能，它就會變成一個約的軟件。有一個評論給我們打了一星，說：人家就是正常在打招呼，你們以為自己是誰。很巧的是，我們最近看到一個玩《王者榮耀》的男主播，做了一個類似的實驗。他用了女號，加了一些遊戲群，遇到了很多男性騷擾他。他把這些聊天記錄放到網上，和自己的觀眾說：「兄弟們，你們以後要追女孩子的話，不要用這些套路了好嗎？」字裡行間裡面可以看出，他並不覺得這是騷擾，甚至覺得是一種追求。這都是在合理化這個行為：因為你長得好看，所以他們才這樣說；你要是長得醜，他們才不這樣對你。

我們知道這個實驗算不上是嚴謹的「社會實驗」，針對這些異議，我的回應就是：如果你認為我們的結論是錯誤的，你可以自己試一試。你不能沒有看到外面的世界，你就說外面的世界不存在。我們選擇把這個事分享出來，是想讓未成年的男生、女生們了解到，哪怕只能提醒到10個人，我們做這件事情也是有意義的。

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