首爾大學2畢業生製作千部「換臉AV」被捕　受害人幾乎全是學妹

韓國近日傳出製作與散播上千部換臉色情影片的案件，首爾警察廳尋線逮捕5名嫌犯，包含兩名首爾大學（Seoul National University）畢業的高材生主嫌。



他們被指控利用數十名無辜女性的容貌，轉接換臉後製成造假的情色影片，並在加密通訊平台Telegram大肆散播。

警方同時還發現，這些被拿來換臉的容貌，受害女性幾乎清一色都是嫌犯在首爾大學的學妹們，從她們社群帳號擷取大量照片，來滿足嫌犯的喜好與需求。

韓國《中央日報》報道指出，根據首爾警方聲明，兩名畢業於首爾大學的主嫌，分別是40歲朴姓與31歲姜姓男子，兩人因為一起製作換臉色情影片，相互產生心理連結成為朋友，甚至在通訊平台上互稱對方是修圖專家。

朴姓男子是換臉影片主要製作者，他利用48名不同女性的容貌，經過移植換臉後、製作1852部造假色情影片。

而姜姓男子則生產大約100部換臉影片，兩人都曾在社交平台上分享和轉發。

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由於朴姓男子在大學就讀時間超過十年，認識非常多大學、研究所的學妹，根據警方追查，他所製作的換臉色情影片中，受害女性一共有61人，其中有12人、目前還是在校就讀的大學部或研究所學生。

這案之所以曝光，是被先前揭發韓國惡名昭彰的「N號房」醜聞、由兩名女大學生組成「火焰小組」（Team Flame）發現，兩人再次發現祕密追查功力，喬裝成路人男性用戶，潛入嫌犯在Telegram開設的群組，尋線結識主嫌之一的朴姓男子。

並在放長線2年後，當手中掌握足夠證據時，與首爾警察廳合作，將朴姓主嫌約出來見面，趁機將他逮捕拘留。目前朴姓與姜姓主嫌，都已經移送檢方進行起訴。

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