英國財政預算案：每年增收稅款400億鎊　資本利得稅升最低工資增

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）10月30日公布工黨政府重新上場後的首份財政預算案，計劃每年增收稅款400億英鎊（約4,044億港元），包括會增加資本利得稅、增加僱主的國民保險供款比率等。她又公布會調升最低工資。



據李韻晴指，每年增收稅款400億英鎊的原因是填補上屆政府遺留下來的資金缺口，指資金缺口已導致公共服務資金不足等問題，她指增收的400億英鎊稅款，大部份會落在企業身上。

她指「任何一位今天站在這裏的財相都面對這個現實…… 任何一位負責任的財相都會採取行動。這就是為什麼今天我要恢復我們公共財政的穩定，重建我們的公共服務。」

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）2024年10月30日離開唐寧街，前往國會準備發布財政預算案（Reuters）

李韻晴公布會增加針對大部份資產的資本利得稅（capital gains tax），其中低檔稅率會由10%增至18%，高所得者的高檔稅率則由20%增至24%，此改變會讓政府多收25億英鎊。

她指英國仍會是七國集團（G7）內歐洲經濟體之中資本利得稅率最低。

她又指僱主為員工的國民保險（National Insurance）供款比率會由現時的13.8%增至15%。

自2025年1月起，英國也會向私立學校徵收20%增值稅（VAT），此前私校獲得豁免。

李韻晴並公布會調升針對逾21歲者的「最低生活工資」（National Living Wage），增加6.7%，至時薪12.21英鎊（123港元）。