英國安妮公主女婿出新書　揭威廉夫婦「令人吃驚」真面目

撰文：莊勁菲
出版：更新：

英國安妮公主的女兒扎拉公主（Zara Tindall）丈夫、前英格蘭欖球員延德爾（MIke Tindall）近日出版新書，提到威廉王子（Prince William）及其妻子凱特王妃（Kate Middleton），稱若大眾能看到兩公婆私下的模樣，一定會「大吃一驚」。

延德爾長期與主持人Alex Payne、欖球舊隊友James Haskell 一起錄製 Podcast 節目《好、壞與橄欖球》（The Good, The Bad & The Rugby）。2023年9月，該節目特別邀請安妮公主、威廉和凱特在溫莎城堡對談，以展示公眾視野之外的王室成員生活。

今年10月24日，延德爾出版新書《好、壞與橄欖球：揭露版》（The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed），並表示此書中有去年王子夫婦訪談的「未刪減版」。

+1

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道引述延德爾：「我認為節目使他們（王子夫婦）人性化了一點，有點希望他們能讓我們未剪輯的版本公布，因為那會讓公眾大吃一驚。」

「他們顯得很『不離地』、投入、風趣，且知識淵博。這次聊天比我預期的更有啟發性，不是因為我覺得他們會很沉悶，而是因為我知道與王室有關的一切是如何被小心控制的。」

延德爾形容威廉和凱特都超級好勝，甚至戲稱他們像美劇《老友記》（Friends）中無法容忍失敗的「莫妮卡」，夫妻經常一起打乒乓球，一打就是幾個鐘頭，因為雙方都不肯服輸。凱特笑稱不覺得自己那麼有好勝，和威廉從來沒打完過一整場球賽，最終變成一場心理對決。

威廉、凱特夫婦帶著三個孩子參加2023年4月9日在溫莎城堡舉行的復活節晨禱。（Getty Images）

當問及他們的三個孩子，10歲的喬治王子 (Prince George)、8 歲的夏洛特公主 (Princess Charlotte) 和5歲的路易王子 (Prince Louis) 是否有好勝心時，安妮公主覺得有一點點；而媽媽凱特表示，三個孩子性格迥然不同，不同運動能展現出的特質也大不一樣，所以她非常期待孩子們未來的成長；爸爸威廉則說，運動對孩子們的成長很重要，希望他們從中學會團隊運動和接受失敗，但也要贏得漂亮、謙虛地接人待物。

2011年，延德爾和扎拉公主結婚，成為王室一員。他在書中寫道：「與王室成為姻親對我來說非常自在，我們之間友善相待。」他指出，王室成員並不像英劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）那樣穿戴嚴肅、在長桌上用餐；還提到，自己和妻子曾經常與已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）一起看賽馬，形容她不拘小節、就像是「平常人家的祖母」。

英媒：劉鑾雄9億元放售倫敦市區豪宅　或創英國年度交易紀錄Kiss＝表達愛意？　英國進化心理學家揭驚人起源英聯邦成員倡就奴隸制遺留問題開啟對話　英國施紀賢：不賠錢女留學生英國大學秘密產女嬰　藏粟米片盒入篋致死亡　判囚終生
英國
英國王室
凱特
威廉王子