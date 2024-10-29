英國安妮公主女婿出新書　揭威廉夫婦「令人吃驚」真面目

英國安妮公主的女兒扎拉公主（Zara Tindall）丈夫、前英格蘭欖球員延德爾（MIke Tindall）近日出版新書，提到威廉王子（Prince William）及其妻子凱特王妃（Kate Middleton），稱若大眾能看到兩公婆私下的模樣，一定會「大吃一驚」。



延德爾長期與主持人Alex Payne、欖球舊隊友James Haskell 一起錄製 Podcast 節目《好、壞與橄欖球》（The Good, The Bad & The Rugby）。2023年9月，該節目特別邀請安妮公主、威廉和凱特在溫莎城堡對談，以展示公眾視野之外的王室成員生活。

今年10月24日，延德爾出版新書《好、壞與橄欖球：揭露版》（The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed），並表示此書中有去年王子夫婦訪談的「未刪減版」。

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據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道引述延德爾：「我認為節目使他們（王子夫婦）人性化了一點，有點希望他們能讓我們未剪輯的版本公布，因為那會讓公眾大吃一驚。」

「他們顯得很『不離地』、投入、風趣，且知識淵博。這次聊天比我預期的更有啟發性，不是因為我覺得他們會很沉悶，而是因為我知道與王室有關的一切是如何被小心控制的。」

延德爾形容威廉和凱特都超級好勝，甚至戲稱他們像美劇《老友記》（Friends）中無法容忍失敗的「莫妮卡」，夫妻經常一起打乒乓球，一打就是幾個鐘頭，因為雙方都不肯服輸。凱特笑稱不覺得自己那麼有好勝，和威廉從來沒打完過一整場球賽，最終變成一場心理對決。

威廉、凱特夫婦帶著三個孩子參加2023年4月9日在溫莎城堡舉行的復活節晨禱。（Getty Images）

當問及他們的三個孩子，10歲的喬治王子 (Prince George)、8 歲的夏洛特公主 (Princess Charlotte) 和5歲的路易王子 (Prince Louis) 是否有好勝心時，安妮公主覺得有一點點；而媽媽凱特表示，三個孩子性格迥然不同，不同運動能展現出的特質也大不一樣，所以她非常期待孩子們未來的成長；爸爸威廉則說，運動對孩子們的成長很重要，希望他們從中學會團隊運動和接受失敗，但也要贏得漂亮、謙虛地接人待物。

2011年，延德爾和扎拉公主結婚，成為王室一員。他在書中寫道：「與王室成為姻親對我來說非常自在，我們之間友善相待。」他指出，王室成員並不像英劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）那樣穿戴嚴肅、在長桌上用餐；還提到，自己和妻子曾經常與已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）一起看賽馬，形容她不拘小節、就像是「平常人家的祖母」。