猴痘｜英國發現首宗變種病例　患者曾赴非洲於倫敦確診

英國衞生安全局（UKHSA）於10月30日公布，英國已發現首宗猴痘（Mpox）變種「分支1b」型病毒病例，但指公眾面臨的風險仍然較低。



圖為英國倫敦的一座邱吉爾雕像，照片攝於2024年9月2日。（Reuters/資料圖片）

Ib分支變種是在剛果民主共和國爆發後，大規模於非洲蔓延。世界衛生組織（WHO）於8月宣布，再次將猴痘列為構成「國際關注的突發公共衛生事件」。

UKHSA表示，首宗Ib型變種病例的患者，最近曾去過非洲受疫情影響國家，返回倫敦後確診，目前被轉送到專科醫院。

圖為2024年7月19日，剛果民主共和國爆發猴痘疫情後，醫護人員為患者採樣檢查。（Reuters）

UKHSA又稱，不會提供該病人更多詳細資料，但強調正在追蹤其密切接觸者，並將按需要提供檢測和疫苗接種，如果檢測呈陽性或出現症狀，也將提供進一步治理。

猴痘由病毒感染，通常會引起類似流感的症狀和含液體皮疹，雖然患者通常病情輕微，但仍有機會致命，而分支1b被指或較易造成重症。